Oranjevrouwen verliezen kansloos van VS in reprise van WK-finale

De VS viert de treffer van Rose Lavelle - Pro Shots

De Nederlandse voetbalsters hebben een oefeninterland tegen de Verenigde Staten in Breda kansloos met 2-0 verloren. De Amerikaanse doelpunten waren van Rose Lavelle en Kristie Mewis. Oranje kwam in de hele wedstrijd tot geen enkele echte doelpoging.

De wedstrijd was een reprise van de WK-finale van 2019, toen Oranje met 2-0 verloor. Bij Nederland ontbrak bondscoach Sarina Wiegman wegens privé-omstandigheden en Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt wegens blessures, bij de wereldkampioen was sterspeelster Megan Rapinoe afwezig. Die andere ster, Alex Morgan, begon op de bank. Waar Nederland de afgelopen maanden drie EK-kwalificatiewedstrijden speelde en won (doelcijfers: 14-0), kwamen de Amerikaanse vrouwen 261 dagen geleden voor het laatst in actie. Maar daarvan was in het lege Rat Verlegh Stadion weinig te merken. Geen ideeën Het Amerikaanse team stond als een huis en het ontbrak Oranje aan ideeën, waardoor Nederland voor rust geen enkele kans kreeg. Aan de andere kant waren er mogelijkheden genoeg voor de Verenigde Staten.

Danielle van de Donk in het duel met de VS - ANP

Zo schoot Lynn Williams na 18 minuten de bal in kansrijke positie met een boog vlak over het doel en scoorde Christen Press na een klein half uur. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel, hoewel dat hoogst twijfelachtig leek. De verdiende voorsprong voor de VS kwam er in de 41ste minuut: Lieke Martens verspeelde de bal op de Amerikaanse helft, waarna de bal na een razendsnelle counter bij Rose Lavelle terechtkwam. De middenvelder van Manchester City, die ook in de WK-finale tegen Nederland scoorde, krulde de bal fraai in de kruising.

Rentree Morgan In de tweede helft maakte Morgan haar rentree bij de VS. De spits speelde haar laatste wedstrijd in augustus 2019. Met Morgan stonden er bij de VS tien speelsters op het veld die ook aan de aftrap van de WK-finale stonden. Alleen Rapinoe ontbrak.

Aan het spelbeeld in Breda veranderde er na rust veel. Oranje kon nog steeds geen potten breken en de Verenigde Staten hadden het duel geheel onder controle. Het was wachten op de 2-0 en die viel in de 70ste minuut. Invalster Kristie Mewis reageerde attent op een doorgekopte bal en rondde af met een knap schot.

De knuffels zijn voor Kristie Mewis na haar goal - ANP

Drie minuten voor tijd kon eindelijk de eerste kans van Nederland worden genoteerd. Een schot van Jill Roord ging via een Amerikaans been net naast het doel. Het zou de enige doelpoging van de vice-wereldkampioen blijven. Voor de VS leek Morgan vlak voor tijd, op fraaie wijze, nog de 3-0 te maken. Maar ook deze goal werd wegens buitenspel afgekeurd, waardoor Oranje verder leed bleef bespaard. 'Hier moeten we van leren' "Er moet nog wel iets bij tegen de wereldtop", zei keepster Sari van Veenendaal na afloop. "We staan nog niet waar we moeten staan. Hier moeten we van leren, maar we hebben nog een maand of zes tot de Spelen om het goed te maken." Ook Jackie Groenen zag voldoende leermomenten tegen de wereldkampioen. "Ik baal dat we hebben verloren, maar we kunnen hiermee wel verder. Hun doelpunten vielen na kleine foutjes van ons. Dat heeft met lef en samenspel te maken. Met de nieuwe meiden erbij moet dat nog groeien."