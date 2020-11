Burgemeester Aboutaleb sluit winkels in centrum Rotterdam om 'dramatische drukte'

Alle winkels in het centrum van Rotterdam zijn op last van burgemeester Aboutaleb eerder dichtgegaan. Aboutaleb greep rond 19.10 uur in omdat het te druk was in de stad.

Vanwege de coronamaatregelen mogen winkels, behalve levensmiddelenzaken, al niet later dan tot 20.00 uur open blijven. Supermarkten in het centrum van Rotterdam mogen wel tot hun normale sluitingstijd openblijven.

Het is vandaag Black Friday. Veel winkels geven flinke kortingen. Eerder op de dag riepen Rotterdam en Amsterdam al op om niet meer naar het centrum te komen.