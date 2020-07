En weer hangt een dreigend vertrek van Messi als een donkere wolk boven Barcelona

In de periode waarin het flink rommelt bij FC Barcelona, heeft Lionel Messi voor nog meer onrust gezorgd. De sterspeler heeft de onderhandelingen over een nieuw contract bij de Catalaanse club afgebroken. Volgens radiozender Cadena Ser was de 33-jarige Messi in gesprek over zijn contract, dat aan het eind van komend seizoen afloopt, maar de aanvaller wil niet langer blijven. Hij is boos over berichten dat hij verantwoordelijk zou zijn voor bepaalde zaken binnen de club.

Er wordt in de Spaanse sportkranten al langer gesuggereerd dat de Argentijn achter de schermen bij Barcelona de touwtjes stevig in handen heeft. Hij zou de nieuwe trainers kiezen én ontslaan, het transferbeleid en de opstelling bepalen.

De onderhandelingen over een contractverlenging verliepen in eerste instantie voorspoedig, maar de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken zorgden ervoor dat Messi niet meer gelukkig is bij Barcelona. Ook het vertrouwen in coach Quique Setién is snel aan het afnemen bij een groot deel van de ploeg.