Nieuwe kindertoeslagmemo opgedoken: automatisch fraudeur bij 3000 euro schuld

Het etiket OGS had grote gevolgen voor de ouders, zo is de afgelopen jaren gebleken. Ouders konden bijvoorbeeld geen schuldhulpverlening bij hun gemeente aanvragen en mochten dus ook niet naar draagkracht hun schuld geleidelijk aan terugbetalen. In de praktijk betekende dit dat sommige gezinnen hun huis moesten verkopen en in grote problemen kwamen.

Daarmee verliezen ze het recht op een persoonlijke betalingsregeling en worden ze als fraudeur bestempeld. Of de maatregel ook echt is uitgevoerd is niet bekend en wordt onderzocht door het ministerie.

Op het ministerie van Financiën is een tot dusver onbekende nota opgedoken over de harde aanpak door de Belastingdienst van ouders met kinderopvangtoeslag. In de memo uit 2016 staat dat ouders die nog meer dan 3000 euro aan kinderopvangtoeslag terug moesten betalen, automatisch het etiket 'Opzet Grove Schuld (OGS) moeten krijgen.

PvdA-Kamerlid Nijboer reageert met ongeloof op het bericht van Van Huffelen. "Zou dat nou echt pas vandaag bekend geworden zijn?" Hij wil dat de staatssecretaris zich in de Tweede Kamer komt verantwoorden. Ook Pieter Omtzigt verbaast zich in een zogenoemd draadje op Twitter over de timing.

Correctie

In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat al bekend was dat ouders met een schuld bij de fiscus van meer dan 3000 euro automatisch het etiket OGS kregen. Dat is niet waar, het staat in het memo dat vandaag naar buiten werd gebracht. Of de maatregel ook echt is uitgevoerd is niet bekend en wordt onderzocht door het ministerie.

Ook schreven we dat in het memo uit 2016 staat dat ouders met een schuld tot 1500 euro soms ook het stempel OGS kregen. Dit staat echter niet in het memo, maar in een brief die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd.