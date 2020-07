Hevig noodweer leidt in Japan tot overstromingen en aardverschuivingen

Het zuiden van Japan kampt met overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van extreme regenval. De autoriteiten denken dat door het noodweer zeker vijftien mensen om het leven zijn gekomen. Ook zijn nog tien mensen vermist.

Volgens de Japanse weerkundige dienst viel op sommige plekken in een uur tijd meer dan 100 millimeter regen.

Het noodweer trok in de ochtend lokale tijd over de prefecturen Kumamoto en Kagoshima op het eiland Kyushu. Voor die regio was van tevoren een evacuatie-advies gegeven, eerst aan 75.000 inwoners en later aan ruim 90.000, maar onduidelijk is hoeveel van hen het advies hebben opgevolgd.

Dit zijn beelden uit het gebied: