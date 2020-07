Nieuw boerenprotest in Zwolle

Honderden boeren hebben zich verzameld bij het politiebureau in Zwolle. Vanuit verschillende stadsdelen van de Overijsselse hoofdstad zijn nog meer betogers onderweg. Samen willen ze aangifte doen tegen minister Schouten van Landbouw vanwege haar nieuwe veevoer-beleid.

De actie van de boeren in Zwolle volgt op landelijke acties van gisteren. Toen werd onder andere de snelweg A1 bij Holten geblokkeerd. In Beilen is gisteravond en vannacht een distributiecentrum van supermarktketen Jumbo korte tijd met trekkers geblokkeerd.

Vanmiddag trok eerst een grote groep boeren met trekkers naar de A28 vlak bij Zwolle om daar - opnieuw - het verkeer tegen te houden op de snelweg. Zij werden opgewacht door de politie, meldt RTV Oost.

Die hield de blokkade tegen, maar begeleidt de trekkers nu naar het politiebureau.Tot nu toe verloopt de actie zonder incidenten.