Boeren blokkeren distributiecentrum Albert Heijn in Zwolle

Ruim honderd protesterende boeren blokkeren de ingang van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Eerder vanmiddag reden ze met hun trekkers naar het politiebureau in Zwolle om daar aangifte te doen tegen minister Schouten.

De acties in Zwolle volgen op de landelijke actiedag van de boeren, gisteren. Ook toen betoogden ze vooral in het oosten en het noorden van het land tegen de nieuwe veevoerregels van de landbouwminister. De boerenacties in Zwolle verlopen vreedzaam. "Wij zijn met de boeren in gesprek", aldus een woordvoerster van de politie.