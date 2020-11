Streep door wereldbekerwedstrijden shorttrack in Duitsland

De wereldbekerwedstrijden shorttrack in Duitsland, die in februari zouden worden gehouden, gaan niet door. De Duitse schaats- en shorttrackbond DESG heeft beide wedstrijden geschrapt in verband met de coronapandemie.

Van 19 tot en met 21 februari stonden shorttrackwedstrijden in Bietigheim-Bissingen op het programma, een week later zou Dresden gastheer zijn van de wereldbeker.

Eerder werden al de wereldbekerwedstrijden in Seoul (11-13 december) en Peking (18-20 december) geschrapt.

Nieuwe shorttrackwedstrijden

De Nederlandse schaatsbond KNSB organiseert in december wel twee grote shorttrackwedstrijden in Heerenveen: de International Invitation Cup en de (nieuwe) NK afstanden voor shorttrackers.

De EK shorttrack zijn van 22 tot en met 24 januari in het Poolse Gdansk. Van 12 tot en met 14 maart zijn de WK in Nederland.