Moordaanslag op Iraanse nucleaire wetenschapper, Iran dreigt met vergelding

Een prominente Iraanse nucleaire wetenschapper is bij een aanslag op zijn leven omgekomen, zeggen de Iraanse autoriteiten. Het zou gaan om Mohsen Fakhrizadeh, die wordt gezien als het brein achter het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt de aanval te zullen wreken.

Er is nog veel onduidelijk over de dood van Fakhrizadeh. "Op sociale media en in de Iraanse media komen berichten voorbij dat de wetenschapper in zijn auto onder vuur werd genomen op een weg buiten de hoofdstad Teheran", zegt NOS-correspondent Daisy Mohr. In de omgeving zou een explosie zijn gehoord. De geleerde zou vervolgens in het ziekenhuis zijn overleden aan zijn verwondingen.

Fakhrizadeh wordt ook wel 'de vader van het Iraanse nucleaire programma' genoemd, volgens Mohr. "Hij was iemand die wist dat hij een doelwit was. Hij werd beschermd en ging vermoedelijk heel voorzichtig door het leven." Fakhrizadeh maakte deel uit van de Revolutionaire Garde van Iran. Ook doceerde hij aan de universiteit.

Nucleaire wapens

De wetenschapper was van groot belang voor de Iraanse machthebbers, volgens Mohr. "Er wordt gezegd dat hij de leiding had over het zogenaamde nucleaire Hope-programma, in het begin van 2000. 'Israël en het Westen denken dat dat programma een poging was om nucleaire wapens te maken in Iran. Iran heeft juist altijd gezegd dat het voor vreedzame doeleinden was.

Tussen 2010 en 2012 werden vier Iraanse nucleaire wetenschappers omgebracht. Israël zou achter die aanslagen zitten. "Dat heeft Israël nooit bevestigd of ontkend", zegt Mohr. Ook nu is de aanval niet opgeëist.