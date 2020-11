Iraanse nucleaire wetenschapper geliquideerd, Iran dreigt met vergelding

Een prominente Iraanse nucleaire wetenschapper is bij een aanslag op zijn leven omgekomen, hebben de Iraanse autoriteiten bekendgemaakt. Het zou gaan om Mohsen Fakhrizadeh, die wordt gezien als het brein achter het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt de aanval te zullen wreken.

Er is nog veel onduidelijk over de dood van Fakhrizadeh. "Op sociale media en in de Iraanse media komen berichten voorbij dat de wetenschapper in zijn auto onder vuur werd genomen op een weg buiten de hoofdstad Teheran", zegt NOS-correspondent in het Midden-Oosten Daisy Mohr vanuit Libanon. In de omgeving zou een explosie zijn gehoord. De geleerde zou vervolgens in het ziekenhuis zijn overleden aan zijn verwondingen.