Bloemen in Wijchen voor man die werd doodgereden, morgen stille tocht

Een zee van bloemen en kaarsen in Wijchen voor de man die dinsdag werd doodgereden door een 18-jarige pakketbezorger. Vanmiddag werd bekend dat de verdachte uit Woerden twee weken langer vast blijft zitten. Morgen wordt om 19.00 uur een stille tocht in Wijchen gehouden.

"Wijchen is aangeslagen, verbijsterd en er is heel veel verdriet", zegt waarnemend burgemeester Marijke van Beek. Ze is geschokt dat er opzet in het spel lijkt te zijn bij de aanrijding. "En dat voor de ogen van zijn vrouw. Dat is ingeslagen in onze gemeenschap. En als je dan zijn vrouw en kinderen spreekt, dan breekt gewoon je hart. Dat geldt voor ons allemaal."

Verkeersruzie

Getuigen van het ongeluk hebben verklaard dat de verdachte dinsdag te snel reed in een woonwijk waar maximaal 30 kilometer per uur is toegestaan. Een 42-jarige inwoner uit die plaats sprak hem daarop aan, waarna de situatie escaleerde, aldus ooggetuigen.

De bestuurder van het bestelbusje reed de man vervolgens aan, zei een ooggetuige eerder tegen De Telegraaf. Het slachtoffer belandde op straat. Daarna zou de bestuurder achteruit over hem heen zijn gereden. Hij ging er vervolgens vandoor, maar kon door de politie worden aangehouden.

De politie kan dit niet bevestigen en onderzoekt nog met behulp van beelden van ooggetuigen wat er precies is gebeurd. Getuigen kunnen zich melden.