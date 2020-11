Exacte replica van bijzondere Fluit van Warder gemaakt (en volgend jaar te zien)

"Als een kus uit de 16e eeuw." Zo voelde het voor Kate Clark toen ze de Fluit van Warder voor het eerst aan haar mond zette. Althans: een kopie ervan. Het origineel is te kwetsbaar en waarschijnlijk ook behoorlijk vals. Maar na nauwkeurig meet- en scanwerk van onder meer de TU Delft is nu een exacte replica gemaakt.

Kate Clark is een autoriteit op het gebied van renaissancefluiten en mocht de 'nieuwe' fluit als eerste bespelen bij een presentatie in het Rijksmuseum. "Als je je lippen plaatst op de plek waar iemand dat 500 jaar geleden ook heeft gedaan, dan is dat een bijzonder intiem moment", zegt ze daarover.

De fluit is in alle opzichten bijzonder. Het is sowieso de oudste fluit van Nederland, maar wat hem uniek maakt is dat hij niet uit een museale collectie afkomstig is, maar van de bodem van het Markermeer. In 2018 werd het instrument daar gevonden in het wrak van een scheepje dat daar in de eerste helft van de 16e eeuw moet zijn vergaan.

Een bijzondere vondst dus. Maar in de 16e eeuw werden dit soort fluiten overal gebruikt. In veldslagen om de aanval in te luiden, in de kerk om psalmgezang te begeleiden, in de kroeg om schunnige liedjes bij te zingen. Daardoor is het onmogelijk vast te stellen van wie deze fluit is geweest.