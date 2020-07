Ook honkbalclub Cleveland Indians overweegt naamsverandering

"De recente sociale onrust in onze gemeenschap en ons land heeft alleen maar de noodzaak onderstreept om als organisatie te blijven verbeteren op het gebied van sociale rechtvaardigheid", valt te lezen in een verklaring van de Amerikaanse club.

Cleveland Indians, uitkomend in de Major League Baseball (MLB), betwijfelt of het nog wel van deze tijd is om met een clubnaam naar de oorspronkelijke bewoners van Amerika te verwijzen. De club draagt de naam al sinds 1915.

Cleveland Indians is niet de eerste Amerikaanse club die een naamsverandering overweegt. Washington Redskins, een American-footballclub, kondigde vrijdag al "een grondige bezinning" op de clubnaam aan in het licht van het racismedebat.

De naam Redskins, roodhuiden, verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in Amerika als kwetsend beschouwd.

"We gaan met alle betrokkenen het gesprek aan, met clubmensen, sponsors, de NFL en de lokale gemeenschap. Wij zijn trots op onze club en dat willen we blijven. Daarom moesten we op zoek naar een oplossing", zei eigenaar Dan Snyder in een verklaring.