Basketballers boeken belangrijke zege op Zweden in EK-kwalificatie

De Nederlandse basketballers hebben een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om EK-kwalificatie. In Istanbul, waar een 'bubbel' is gecreëerd om twee poulewedstrijden af te werken, werd Zweden met 78-76 verslagen.

De overwinning is belangrijk, omdat Zweden in de poule met toplanden Turkije en Kroatië wordt beschouwd als het land waar punten tegen gehaald moeten worden. Toch wonnen de Zweden al van Turkije, waardoor winst in Istanbul nog belangrijker werd voor Oranje.