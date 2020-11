UEFA houdt vast aan twaalf landen bij EK, voor de rest is alles nog open

De UEFA gaat er nog steeds vanuit dat het EK voetbal volgend jaar in twaalf landen kan worden gehouden. De mogelijkheid om het uitgestelde toernooi vanwege het coronavirus in bijvoorbeeld één land te organiseren, komt niet in de plannen voor.

Dat blijkt uit een informatiebijeenkomst van de UEFA met de belangrijkste mediapartners, waartoe de NOS ook behoort.

Diverse scenario's wat betreft toeschouwers

De Europese voetbalbond houdt wat betreft de toeschouwers wel rekening met verschillende scenario's. Die variëren van een EK met volle stadions tot een EK zonder publiek. Ook de optie om alleen thuispubliek toe te laten, behoort tot de mogelijkheden.

De komende tijd moet blijken, met het oog op de ontwikkelingen van het coronavirus, welk scenario realistisch is. Op 5 maart wil de UEFA daarover een definitief besluit nemen.