De uitzending van 27 november

We spreken met twee getroffen pluimveehouders en met de advocaat van een van de twee eigenaren over de fipronil-affaire.

Het lijkt alweer lang geleden, maar in de zomer van 2017 stond Nederland op z'n kop vanwege een crisis met de voedselveiligheid. Boosdoener was het verboden middel fipronil. Twee jonge ondernemers van het bedrijf Chickfriend hadden het middel gebruikt bij de bestrijding van luis bij kippen. Gevolg: met fipronil besmette eieren.

Haas en konijn op de Rode Lijst

Het gaat niet goed met de haas en het konijn in Nederland. De dieren zijn begin deze maand opgenomen in de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren, die vandaag aan minister Carola Schouten is aangeboden. Op dit moment mag er nog gejaagd worden op wilde hazen en konijnen, maar een meerderheid in de Tweede Kamer wil daar een eind aan maken. De minister vindt dat niet nodig.