Herinneringen aan Maradona: 'Had het geluk dat ik er al die jaren bij was'

"Die herinneringen kwamen direct boven. Er ging wel wat door me heen. Als Stuttgart hebben we het toen goed gedaan (Napoli won over twee wedstrijden met 5-4). Het waren twee legendarische wedstrijden, vooral omdat je tegen een fantastisch elftal speelde. Daar wordt nu nog over gepraat."

Arie Haan stond als coach van het Duitse VfB Stuttgart in 1989 in de UEFA Cup-finale tegen het Napoli van Maradona. Daar dacht hij ook meteen aan toen hij hoorde dat Maradona was overleden.

In de afgelopen dagen werden er na het overlijden van Diego Maradona vele herinneringen opgehaald aan de legendarische Argentijn. Herinneringen aan ontmoetingen op het veld, buiten het veld, in finales, tijdens oefenwedstrijden.

Endt ontmoette Maradona één keer. "Die ontmoeting is één moment in alle herinneringen aan Maradona. Daarvoor zit een fundament aan herinneringen en beelden die je verzamelt in alle jaren dat ik hem heb zien voetballen. Dat komt dan bij elkaar."

De grootsheid van Maradona als voetballer staat voor Haan buiten kijf. "Hij was een eenling aan de top. Individueel was hij de allerbeste. Daar kun je altijd over discussiëren. Maar de manier waarop hij speelde. Hij kon zo goed voetballen."

"We wisten wel dat hij een talent was, maar hadden hem nog nooit zien spelen. Dat ging toen allemaal anders. Maar zijn talent werd toen wel duidelijk.

Johnny Rep verloor in 1978 met Nederland de WK-finale van Argentinië. Een jaar later troffen de twee landen elkaar weer tijdens een jubileumwedstrijd van de FIFA, met een jonge Maradona bij de Argentijnen. Destijds nog onbekend voor de voetbalwereld, al wisten Rep en zijn teamgenoten wel wat van hem af.

"Ik dacht niet gelijk aan dat moment, dat is overdreven. Deze man heeft zo goed gevoetbald en had zo'n turbulent leven. Als je een paar wedstrijden hebt gezien op grote toernooien, die volg je dan ook", aldus Reitsma.

De jonge Maradona kwam na afloop van de wedstrijd naar Rep om shirtje te ruilen. "Ik was destijds bekender dan hij was, denk ik." Na zijn profcarrière trainde Rep nog in het shirt, maar raakte het later kwijt. "Hij is gepikt van me. Maar toentertijd was ik niet zo bezig met die shirtjes."

Volgens Reitsma liep Maradona als een rode draad door zijn werk als commentator. "Ik zag hem voor het eerst tijdens de interland tussen Nederland en Argentinië in '79. Toen zag je al dat het een weergaloze voetballer was en dat werd in de jaren erna vreselijk onderstreept. Ik had het geluk dat ik er in al die jaren bij was."

In 2017 trok sportmarketeer Bob van Oosterhout een paar dagen op met Diego Maradona toen die coach was van FC Fujairah en op trainingskamp was in Nederland.