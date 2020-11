5790 nieuwe besmettingen, 1292 meer dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5790 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1292 meer dan gisteren werden gerapporteerd.

De stijging duidt volgens het RIVM niet op een verandering in de algemene trend. Die trend is nog steeds een stabilisatie of hooguit een hele lichte daling, zij het op een aanzienlijk hoger niveau dan het instituut graag had gezien. De afgelopen week daalde het aantal besmettingen zo'n 3 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Grote schommelingen in de dagcijfers zijn er vanwege administratieve haperingen vaker: afgelopen dinsdag daalde het aantal positieve besmettingen bijvoorbeeld met 1236 zonder dat er werkelijk sprake was van een onderliggende verandering in de trend.