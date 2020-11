Olympische Spelen op de tocht voor hockeyer De Wijn door zeldzame blessure

Hockey-international Sander de Wijn heeft deze week tijdens de training van het nationale team een zware blessure opgelopen, zo laat hij via Instagram weten. De 30-jarige speler van Kampong heeft een pees in een lies en de aanhechting aan zijn schaambot afgescheurd, een zeer zeldzame blessure.

De Wijn geeft aan dat de revalidatie zo'n vier tot zes maanden zal gaan duren. Zodoende staan de Olympische Spelen van Tokio op de tocht voor de international. De Spelen zullen, als alles goed gaat, 23 juli 2021 beginnen. De Wijn laat weten nog wel alles te willen proberen om de Spelen te halen.

De verdediger speelde tot nu toe 148 interlands, waarin hij acht keer scoorde. In 2012 en 2016 nam hij deel aan de Spelen in Londen en Rio de Janeiro. In 2012 pakte hij olympisch zilver. Ook won hij WK-zilver in 2014 en 2018.