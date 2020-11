Ethiopische leger krijgt opdracht voor 'laatste fase' van strijd in Tigray

Abiy weigert om met de leiders in Tigray te onderhandelen. Vanuit het buitenland is daarop aangedrongen. Hij wijst ook bemiddeling door neutrale partijen af. De rebellen zeggen bereid te zijn te sterven voor het recht hun regio zelf te besturen.

De Ethiopische premier Abiy zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor de aanval op Mek'ele, de hoofdstad van de opstandige regio Tigray. Het ultimatum dat Abiy de opstandelingen had gesteld is gisteravond verstreken. Na drie weken van vechten gaat het offensief zijn laatste fase in, laat Abiy weten.

Nederland stopt tijdelijk met de betalingen aan hulpprogramma's in Tigray, die via de Ethiopische regering worden uitgevoerd. Volgens minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking is ook de Nederlandse regering zeer bezorgd over de militaire escalatie van het conflict.

Er wordt een bedrag van ongeveer 2,8 miljoen euro ingehouden. De minister zal de betalingen hervatten als Ethiopië de militaire acties in Tigray beëindigt. Ze maakt zich zorgen over berichten over grote aantallen vluchtelingen, ontheemden en mogelijke burgerslachtoffers en mensenrechtenschendingen.

Aanval op legerbases

In Tigray bestrijden het regeringsleger van Abiy en het Tigray People's Liberation Front (TPLF) elkaar. Het TPLF maakte tot in 2018 de dienst uit in Ethiopië. In dat jaar won Abiy de verkiezingen. Sindsdien liepen de spanningen steeds hoger op.

Begin deze maand zou het TPLF twee federale legerbases in Tigray hebben aangevallen. Dat was voor Abiy de aanleiding om de aanval op Tigray in te zetten.