De wietdrone gaat weer vliegen in Limburg

De Limburgse boerenbond LLTB gaat opnieuw drones inzetten om te controleren of er illegale hennepplanten staan in maisvelden.

"Illegale hennepteelt zorgt bij getroffen ondernemers nog steeds voor veel ergernis, schade, verdachtmakingen en rompslomp", zegt Roel Boots van de LLTB bij 1Limburg. "Het is echt een probleem dat we moeten blijven bestrijden."

De controles bestaan al sinds 2004. Toen werkte de LLTB nog samen met de politie, die speciaal voor het project een helikopter inzette. Alleen vanuit de lucht lukt het volgens Boots om de hennep te ontdekken die tussen de metershoge maisstengels wordt aangeplant. In de jaren 2005 en 2009 wist de politieheli 42.000 illegale hennepplanten op te sporen met een straatwaarde van meer dan 40 miljoen euro.

Daarna zakte de opbrengst. In 2017 haakte de politie af omdat het "niet effectief" meer zou zijn. Maar het probleem is niet voorbij. "Wij staan klaar om opnieuw met drones de lucht in te gaan als wij van onze leden horen dat er ergens hennep staat", aldus Boots. "Voor ons is en blijft het tegengaan van criminaliteit in het buitengebied van groot belang. Door deze problematiek zichtbaar te maken, komt dit dossier mogelijk weer wat hoger op de politieke agenda."

Jerrycan met wietblad

Op dit moment hebben zich 100 leden van de bond aangemeld, die in totaal 300, soms enorme, percelen hebben. Zij hebben een oranje jerrycan opgehangen met de afbeelding van een wietblad met een streep erdoorheen - om aan te geven dat hun velden gecontroleerd kunnen worden met de wietdrones.

Boots zegt dat het eigenlijk nooit voorkomt dat een boer zelf hennep tussen de mais aanplant. "Nee", zegt hij met nadruk. "Ze vinden het juist irritant en het kost heel veel tijd. Uit steekproeven destijds met de politiehelikopter bleek ook elke keer dat het om illegaal aangeplante hennep ging."