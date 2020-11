Mercedes oppermachtig in eerste training Bahrein, zesde tijd Verstappen

De coureurs van Mercedes hebben de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein volledig naar hun hand gezet. Lewis Hamilton was vrijdag in de middaguren de snelste met 1.29,033.

Valtteri Bottas volgde de zevenvoudig wereldkampioen met 1.29,482 op bijna een halve seconde. Max Verstappen zette met 1.30,294 de zesde tijd neer.

De eerste training stond vooral in het teken van wat testwerk, met onder meer banden voor 2021. De tweede training, als het in Bahrein al donker is geworden, is van meer belang voor de teams. Die training heeft ongeveer dezelfde omstandigheden als de race op zondag, die ook in de avonduren wordt gereden.

Gat

Hamilton, de enige coureur die dit seizoen alle races uitreed en in Turkije zijn zevende wereldtitel veiligstelde, sloeg vrijdagmiddag op Sakhir een flink gat met de concurrentie.

Sergio Perez (Racing Point, 0,967) en Carlos Sainz (McLaren, 0,985) konden net als Bottas (0,449) het verschil met de Brit onder de seconde houden.