Navalny in Europees Parlement: 'Straf oligarchen in plaats van generaals'

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft ruim drie maanden na zijn vergiftiging het Europees Parlement toegesproken. In een toespraak die zo'n 7 minuten duurde, adviseerde hij de EU de sancties tegen Rusland anders aan te pakken.

"Want het heeft weinig zin om de kolonels of generaals te treffen die technisch verantwoordelijk zijn voor mijn vergiftiging. Die gaan toch niet op reis en hebben weinig bezit in Europa", zei Navalny via een videoverbinding in het parlement. "Een belangrijkere vraag: waarom besluiten ze iemand te vergiftigen? Het antwoord is geld", zei hij, doelend op invloedrijke Russische zakenmannen, die volgens Navalny niets schuwen om hun geprivilegieerde posities te behouden.

"Dus je moet de oligarchen treffen met sancties. Ook de nieuwe oligarchen, in de kring rond president Poetin. Zolang je dit niet doet, neemt niemand in Rusland de Europese sancties serieus." Navalny noemde als voorbeelden de namen van miljardairs Oesmanov en Abramovitsj, die veel tijd doorbrengen in West-Europa.

Vladimir Kara-Moerza, een andere Russische oppositieleider die na Navalny het woord kreeg in het Europees Parlement, zei dat Europa een belangrijke rol kan spelen bij aanpakken van "corrupte ambtenaren en oligarchen, die met hun vrouwen en minnaressen van hun buit willen genieten in EU-landen".

'Zal niet laatste zijn die dit overkomt'

Navalny riep verder in zijn bijdrage voor de parlementscommissie van Buitenlandse Zaken de EU ertoe op de uitslag van de parlementsverkiezingen in Rusland volgend jaar niet te erkennen als er oppositiepartijen worden uitgesloten van deelname. Volgens hem moet Europa warmte uitstralen richting het Russische volk en zich tegelijk hard opstellen tegenover de Russische regering, die volgens Navalny "een bende criminelen" is die tijdelijk de macht heeft gegrepen.

"Want ik ben niet de eerste en zal helaas ook niet de laatste zijn die dit overkomt", zei hij, doelend op zijn vergiftiging.

Rusland ontkent betrokkenheid

Navalny werd in augustus opgenomen in een ziekenhuis in Omsk, nadat hij onwel werd op een vlucht van het Siberische Tomsk naar Moskou. Twee dagen later werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, waar artsen vaststelden dat hij was vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Eind september werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. Meerdere EU-leiders veroordeelden Rusland voor de vergiftiging.

Rusland ontkent elke vorm van betrokkenheid en zegt dat Russische laboratoriums voor Navalny's verplaatsing naar Duitsland geen sporen van gif bij hem konden vinden. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov suggereerde eerder deze maand daarom nog dat de oppositieleider misschien wel onderweg naar Duitsland was vergiftigd.