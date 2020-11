'Stop vervolging Rotterdamse vrouw om posten spotprent'

Ze had de foto gekregen van haar zusje, die nog wel op de school zit. Inmiddels is ze weer op vrije voeten, maar ze wordt nog altijd verdacht van opruiing. Haar advocaat vindt dat onterecht.

Justitie moet stoppen met de vervolging van de 18-jarige oud-leerling van het Rotterdamse Emmauscollege die verdacht wordt van opruiing. Dat vindt haar advocaat. De vrouw werd begin deze maand aangehouden nadat zij een foto op sociale media had geplaatst van een spotprent die in een klaslokaal van haar voormalige school hing.

"Dat anderen kennelijk in de door cliënte geplaatste uiting aanleiding hebben gezien tot het doen van bedreigingen, kan haar niet worden aangerekend. Haar uiting is qua toon niet virulent of ophitsend, maar juist beheerst, beschouwend en lijdzaam", zegt hij tegen de regionale omroep Rijnmond.

Volgens de advocaat moet het bericht van zijn cliënte worden gezien als vrijheid van meningsuiting. "Die weegt juist zwaar in het publieke debat." De vrouw heeft volgens hem veel last van de aandacht die de zaak krijgt in de politiek en de media. Hij noemt de verdenking in dat licht "zeer kwalijk".

Cartoon hing er al vijf jaar

De bewuste cartoon hing al vijf jaar in het lokaal, maar kwam opnieuw in de belangstelling omdat de school aandacht besteedde aan de moord op de Franse leraar Samuel Paty.

Het gaat om een spotprent van Joep Bertrams, de winnaar van de Inktspotprijs in 2015.