Ook BMX'er Kimmann verlaat Papendal: 'Behoefte aan een frisse wind'

Kimmann: 'Als je lekker hard traint, komen de resultaten vanzelf'

Als BMX'er Niek Kimmann uit zijn raam kijkt, ziet hij sinds drie weken geen Veluwse bossen meer, maar besneeuwde bergtoppen. De topkandidaat voor olympisch goud in Tokio verhuisde onlangs van zijn vertrouwde trainingsomgeving op Papendal naar het Zwitserse Aigle, waar hij zich heeft aangesloten bij de internationale trainingsgroep van wielerbond UCI. Een opmerkelijke overgang. Dat vindt de nummer twee van de wereld zelf ook. "Ik snap dat het een beetje gek klinkt, negen maanden voor de Olympische Spelen. Maar ik woon en train al vanaf mijn vijftiende op Papendal. Ik merkte dat ik na negen jaar behoefte had aan een iets anders, een frisse wind." Ook Smulders en Van Gendt zijn weg bij Papendal En Kimmann is niet de enige BMX'er uit de nationale selectie die Papendal afgelopen jaren verliet. Het begon met het vertrek van Laura Smulders en ook Twan van Gendt traint al een paar jaar niet meer met de nationale selectie in Arnhem.

Niek Kimmann traint tegenwoordig met uitzicht op besneeuwde bergtoppen

"Ik merkte dat ik op Papendal in een sleur zat, dat ik de scherpte en de motivatie miste bij trainingen", legt de 24-jarige Kimmann uit. "Ik wilde uit mijn comfortzone om mezelf verder te ontwikkelen." Even slikken Kimmann bracht bondscoaches Raymon van der Biezen en Rob van den Wildenberg na een krachttraining op de hoogte van zijn verhuisplannen. "Rob en ik hadden wel een beetje een brok in onze keel toen hij het vertelde", zegt Van der Biezen. "Het was even slikken. Het voelt aan de ene kant alsof hij ons echt verlaat. We zijn natuurlijk op weg naar Tokio en hebben de laatste twee jaar mooie resultaten met Niek behaald", aldus de bondscoach.

Kimmann, regerend Europees kampioen, maakt nog wel deel uit van het Nederlands BMX-team en zal de wedstrijden ook in het oranje blijven rijden. Maar bij de dagelijkse trainingen op Papendal ontbreekt de wereldkampioen van 2015 voortaan. Motivatie "Het is hartstikke jammer dat Niek weg is op Papendal, want hij is een heel grote toegevoegde waarde voor het team", zegt Van der Biezen. "Maar als hij op dit moment niet de motivatie kan vinden op Papendal, met de omstandigheden zoals wij ze hebben, dan hebben we ook niet zo veel aan Niek." "Hij kan zoveel beter dan dat hij ook de laatste maanden heeft laten zien. Dat heeft heel veel met motivatie te maken. Daarmee was hij aan het worstelen. Ik hoop dat hij die bij de UCI in Zwitserland wel weet te vinden."

Niek Kimmann in actie in Aigle