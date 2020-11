Uittocht uit FvD zet door, senatoren en Statenleden verlaten partij

Dinsdag stopte senator en Paul Cliteur , maar dat was omdat hij de motivatie niet meer kon opbrengen om verder te gaan. Hij was mentor van Baudet en wil wel lid blijven van de partij. "Met het huidige vertrek van de vier senatoren blijkt dat er weinig over blijft van de machtspositie van Forum in de Eerste Kamer", zegt NOS-verslaggever Ron Fresen.

Vier van de tien Eerste Kamerleden van Forum voor Democratie en steeds meer Statenleden in verschillende provincies stappen op uit onvrede over de gang van zaken binnen de partij. "Een partij waarin van racisme, antisemitisme en nazisme geen afstand wordt genomen, is niet de onze", zegt senator Beukering.

Na de Provinciale Staten in het voorjaar van 2109 kwam Forum van de Partij als grootste nieuwkomer in de Eerste Kamer. Ze hadden 12 zetels en was met de VVD de grootste partij.

Vandaag maakten vijf statenleden in de provincie Noord-Holland bekend dat ze zich per direct afscheiden. "De bruine smurrie die de afgelopen week naar buiten kwam, heeft ons doen besluiten zelfstandig verder te gaan en ons van het huidige Forum voor Democratie te distantiëren", zo staat in het persbericht.

In Drenthe hebben vier Statenleden "de intentie" om de partij te verlaten, melden ze in een kort bericht op Twitter. Twee leden beraden zich nog. "De vertrekkende Statenleden gaan de komende periode met elkaar in gesprek over de toekomst." Op dit moment zijn de zes FvD-Statenleden van Friesland aan het vergaderen. Vanmiddag komen ze met een verklaring.

Circus

Gisteren splitsten vier van de vijf Overijsselse Statenleden zich af. "We verlaten circus FvD", werd getwitterd als een reactie op het voorstel van het bestuur om tot een oplossing te komen. Het is nog duidelijk onder welke naam ze verder gaan. En ook het overgrote deel van de partij in Flevoland had geen vertrouwen meer in het bestuur.

De uittocht kwam gisteravond in een stroomversnelling toen partijprominenten Nanninga, Eerdmans, Pouw en Vlaardingerbroek hun vertrek bekendmaakten.

De vier vinden dat voorman Baudet zich "keer op keer onberekenbaar en volledig solistisch" opstelt. Ook heeft hij niets gedaan met de interne kritiek die hij kreeg. De vier zeggen geen lid te willen zijn van een partij die extremistische opvattingen duldt. "We zijn bijzonder teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken."

Leiderschapsverkiezing

Maandag zei Baudet in een via Twitter gedeelde video dat hij geen lijsttrekker en leider meer wilde worden. Op woensdag kwam hij daarvan terug en maakte hij bekend dat hij een leiderschapsverkiezing bij Forum wilde.