Depay is ook muzikant: 'Als ik kan optreden op Lowlands, doe ik dat'

Na Oei, Oei, Oei, Dat Was Me Weer Een Loei (Johan Cruijff) en Geef me hoop, Jomanda (René van der Gijp) komt Depay vrijdag met zijn eerste EP met negen nummers, genaamd Heavy Stepper.

"Ik ben meer dan alleen een voetballer", laat Depay weten aan het magazine FHM. "Dat komt steeds meer naar buiten en dat is ook iets wat ik steeds meer naar buiten durf te brengen. Artiesten zijn ook niet alleen maar artiesten, maar gaan bijvoorbeeld ook acteren."

Depay droomt van Lowlands

De 26-jarige Depay bracht al eerder muziek uit; solo, maar bijvoorbeeld ook met collega-international Quincy Promes. Die muziek kon rekenen op miljoenen streams en views op verschillende platforms. Depay droomt dan ook van grote optredens.

"Als ik kan optreden bij een Lowlands of een Rolling Loud (groot hiphopfestival in Miami, red.), dan ga ik dat doen. Dat zijn dromen. Maar dat moet wel kunnen. Je moet doen waar je je goed bij voelt, zolang je werk er niet onder lijdt. Ik wil nu vooral een relatie opbouwen met de fans die mijn muziek tof vinden. Dan zien we later wel verder."