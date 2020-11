Rotterdam wil van 50 naar 30 kilometer per uur, 'niet eenvoudig te realiseren'

De gemeente Rotterdam gaat de maximumsnelheid in de onveiligste straten binnen de bebouwde kom terugbrengen van 50 naar 30 kilometer per uur. De voltallige gemeenteraad stemde gisteravond in met een motie daarvoor.

Voor de zomer van 2021 moet er een plan liggen waarin gemeenten samen met wijkraden en bewoners kijken wat de straten zijn met de meeste onveilige situaties. Deze straten worden als eerste aangepakt, andere straten volgen later. Ook kunnen bewoners in een app aangeven wat zij de meest onveilige plekken vinden.

Maar zo eenvoudig is een snelheidsverlaging niet te realiseren, zegt Patrick Rugebrecht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). "Het is geen kwestie van de bordjes omwisselen en klaar. Deze wegen zijn ontworpen om 50 kilometer te rijden. Als je daar alleen een limiet stelt, houden mensen zich er niet aan. Je moet een weg zo inrichten dat mensen 30 gaan rijden. Dus geen asfalt, maar klinkerbestrating en bijvoorbeeld drempels en versmallingen."

Ook de weglengte speelt mee, zegt hij. "Een lange rechte weg van enkele kilometers nodigt niet uit om 30 te rijden. Ook daar moet een gemeente naar kijken."

Dodelijk ongeval

Na een dodelijk ongeval deze maand op de Mathenesserlaan, waarbij een 14-jarig meisje omkwam, legden raadsleden van GroenLinks en PvdA de motie op tafel om de maximumsnelheid omlaag te brengen. Zo'n motie lag er al eerder, maar werd ingetrokken omdat er toen geen meerderheid voor was.

Vorig jaar kwamen er in Rotterdam vijf fietsers en voetgangers om. Driekwart van de dodelijke verkeersslachtoffers in deze stad valt in de bebouwde kom op wegen waar 50 kilometer wordt gereden, aldus initiatiefnemer Jeroen Postma (GroenLinks).

Het verlagen van de snelheid zou de cijfers flink naar beneden kunnen brengen, meent ook Rugebrecht: "De bestuurder kan sneller remmen, de kans op ernstig letsel of overlijden is bij lagere snelheid kleiner".

Asociaal rijgedrag

In een stad als Rotterdam, met veel verkeer, kunnen door de maatregel wel sneller opstoppingen ontstaan, zegt Rugebrecht. "De stad moet wel voldoende capaciteit hebben om alle verkeersstromen aan te kunnen. Daarom zullen er altijd wegen blijven in de stad waar je 50 of misschien zelfs 70 moet rijden."

Volgens het Rotterdamse PvdA-raadslid Tak is een maximumsnelheid geen garantie voor het verdwijnen van asociaal rijgedrag in de bebouwde kom. Daarom wil hij naast de nieuwe maatregel meer handhaving door de politie en meer flitspalen langs de wegen.