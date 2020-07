Negen miljoen voor Ajacied Botman? 'Hij stak er in Nederland fysiek bovenuit'

Het ziet er naar uit dat Ajacied Sven Botman op korte termijn gaat verhuizen naar het Franse OSC Lille. Met de transfer zou een bedrag van acht tot negen miljoen euro zijn gemoeid. Een flink bedrag voor de pas 20-jarige verdediger, die afgelopen seizoen 26 duels (op huurbasis) speelde bij sc Heerenveen.

Botman verlengde zijn contract bij Ajax in mei nog tot de zomer van 2023. Directeur voetbalzaken Marc Overmars veegde onlangs een eerste bod van Lille resoluut van tafel. De Amsterdamse club had plannen met de verdediger. Ook daarom zou er geen belangstelling zijn voor een terugkeer van de Belg Jan Vertonghen.

Saillant detail: Botman speelde nog niet één minuut in het eerste elftal van Ajax. "In Amsterdam kennen ze hem beter dan wie dan ook", zegt NOS-commentator Arno Vermeulen. "Daar heeft hij de hele jeugdopleiding rondgelopen. Dus daar moeten toch mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat hij het niet zal halen als speler van Ajax 1."

Grote, sterke centrale verdediger

Vermeulen weet niet of Botman het zal redden in de Franse competitie, maar ziet in de 1,93 meter lange Noord-Hollander wel een opmerkelijke speler.

"Een hele interessante voetballer, hij zit in een categorie waar er niet veel van zijn. Grote, sterke centrale verdedigers die ook nog heel goed kunnen voetballen, zie je namelijk niet zo vaak. Ik heb hem best veel zien spelen afgelopen seizoen en ik was vanaf de eerste wedstrijd onder de indruk. Hij heeft in al zijn wedstrijden dit seizoen geen kaarten gepakt, dat vind ik bizar..."