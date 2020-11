Kabinet steekt 265 miljoen euro extra in omstreden verbreding A27

Het verbreden van de A27 bij Utrecht valt 265 miljoen euro duurder uit. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft het budget voor het omstreden project vastgesteld op 1,49 miljard euro.

De gemeente en de provincie Utrecht zien niets in de verbreding van het stuk snelweg, omdat daarvoor een deel van het natuurgebied Amelisweerd moet worden opgeofferd. Vanwege de stikstofproblematiek stak de Raad van State vorig jaar nog een stokje voor het project, maar de minister ondertekende vorige week een nieuw tracébesluit met een verlaagde maximumsnelheid.

Met het extra geld voor de verbreding hoopt het kabinet verdere vertraging te voorkomen. Ook in andere lopende verkeersprojecten investeert het kabinet om die reden meer. In totaal trekt het kabinet 1,5 miljard euro extra uit voor lopende projecten, meldt RTV Utrecht.

Investeringen in weg, water en spoor

De minister maakte deze week afspraken met regio's over investeringen in weg, water en spoor. Het kabinet wil dat Nederland goed bereikbaar blijft, maar heeft niet genoeg geld om alle knelpunten aan te pakken.

Wel gaat er 50 miljoen euro naar de wijk Binckhorst in Den Haag. De gemeente wil daar een snelle tramverbinding aanleggen. "Zonder spoor kunnen we niet het aantal woningen en kantoren bouwen dat we zouden willen", zegt wethouder Van Asten tegen Omroep West.

"Den Haag slibt eigenlijk al dicht met auto's. Als we gaan groeien hebben we goed openbaar vervoer nodig." Onderzoek moet uitwijzen hoe het tracé precies gaat lopen.

30 miljoen euro voor A28

Verder trekt het kabinet 30 miljoen euro uit voor verbetering van het Drentse deel van de A28, meldt RTV Drenthe. Het vrachtverkeer zal daar naar verwachting toenemen door de verdubbeling van de E233 in Duitsland. Het aanpakken van een aantal knooppunten moet de doorstroming verbeteren en ook de verkeersveiligheid.

Er gaat ook geld naar de verbetering van het openbaar vervoer tussen Noord-Nederland en Duitsland. De spoorlijn tussen Emmen en Rheine is nu nog alleen beschikbaar voor goederenvervoer, maar vanaf eind 2024 moet er ook personenvervoer mogelijk zijn.