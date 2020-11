Zes Amerikaanse zakenmensen voor jaren achter de tralies in Venezuela

Zes voormalige topbestuurders van een Amerikaans olierafinagebedrijf zijn in Venezuela tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld wegens corruptie. De zes leidden tot in 2017 het Amerikaanse bedrijf Citgo, een dochter van het Venozalaanse staatsoliebedrijf PDVSA. Ze ontkennen schuld en gaan in hoger beroep.

Bestuursvoorzitter Jose Pereira en zijn vijf naaste medewerkers reisden in november 2017 op uitnodiging van de PDVSA-leiding naar Venezuela voor overleg. Bij aankomst werden ze opgepakt op beschuldiging van verduistering, witwassen en samenspanning.

Het duurde bijna drie jaar voordat de zaak voor een rechtbank kwam. Journalisten en mensenrechtengroepen mochten het proces niet bijwonen.

Geen bewijs

De uitspraak is op niets gebaseerd, zegt hun advocaat. "Er is geen spoor van bewijs, zelfs hun namen worden nergens genoemd." Volgens haar zijn haar cliënten politieke gevangenen.

Bestuursvoorzitter Pereira werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13,5 jaar. Ook moet hij 2 miljoen dollar boete betalen. De vijf anderen kregen gevangenisstraffen van acht jaar en tien maanden opgelegd.

Politiek

Het is niet uit te sluiten dat politieke motieven een rol hebben gespeeld in het proces. De VS, maar ook de EU, steunen de Venezolaanse oppositieleider Juan Guadó die al jaren vergeefs probeert de socialistische dictatuur van president Maduro omver te werpen.

Vorig jaar legde de VS Venezuela nog sancties op. Zo werden de tegoeden van staatsoliebedrijf PDVSA in de VS bevroren en was het Amerikanen niet meer toegestaan om met PDVSA zaken te doen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo eiste deze maand de onvoorwaardelijke vrijlating van de 'Citgo 6'. "Deze zes Amerikanen en hun families hebben lang genoeg geleden; het is tijd dat Maduro stopt met politiek bedrijven en de families herenigt."

Biden

De voormalige gouverneur van de Amerikaanse staat New Mexico, Bill Richardson, onderhandelde in juli in Venezuela over de vrijlating van het zestal. Twee van de zes werden daarna tijdelijk onder huisarrest geplaatst.

Richardson zei tegen persbureau AP dat de onderhandelingen doorgaan. Hij denkt het aantreden van Joe Biden als nieuwe Amerikaanse president de zaak in beweging kan brengen, omdat Maduro de relatie met Washington graag wil verbeteren.