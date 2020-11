Opnieuw podiumplaats skeletonster Bos in wereldbekerwedstrijd

Flock was in beide manches veruit de beste, met twee baanrecords. De Russin Jelena Nikitina eindigde op 0,65 seconde als tweede.

Bos deelde de derde plaats met de Duitse wereldkampioene Tina Hermann. Beiden gaven 0,80 seconde toe op winnares Janine Flock, die vorige week ook in de eerste wereldbekerwedstrijd de beste was.

Na haar tweede plaats vorige week bij de eerste race van het seizoen in Sigulda eindigde de 27-jarige Gelderse nu als derde bij de tweede wereldbekerwedstrijd op dezelfde Letse baan.

Bos had tot dit seizoen een keer op het podium gestaan bij een wereldbekerwedstrijd. Dat gebeurde in 2017 op de olympische baan van Pyeongchang. Vrijdag stond Bos na de eerste run derde, met een tiende voorsprong op nummer vier Hermann. De Duitse maakte die achterstand in de tweede run precies goed.

Flock leidt in het wereldbekerklassement. Bos bezet daarin de tweede plaats.