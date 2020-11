Onrust bij ADO Den Haag: 'Je maag draait echt 25 keer om'

Twee dagen na het ontslag van Rankovic presenteerde de nummer zestien van de eredivisie Ruud Brood als nieuwe trainer. Brood zag potentie in de selectie, die volgens hem niet zo slecht is als menigeen beweert. In zijn eerste wedstrijd op de bank, afgelopen zondag, zag de trainer echter een onthutsend zwak ADO dat kansloos met 6-0 verloor op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Dat het bij ADO Den Haag nooit rustig is, mag geen geheim zijn. Maar dit seizoen is het zelfs voor Haagse begrippen onrustig. Na het vanwege de coronacrisis voortijdig beëindigde vorige seizoen, moest er volgens de clubleiding echt iets veranderen.

Rooskleurig is het dus allerminst op dit moment in Den Haag. Toch probeert John van Zweden, naast een leven lang supporter ook adviseur van ADO, nog altijd optimistisch te blijven. "Dat het nu niet goed is, lijkt mij duidelijk. Het voetbal is niet om aan te zien. Maar we moeten nu positief blijven en roeien met de riemen die we hebben."

Kees Jansma, tot vorig jaar nog adviseur bij de Haagse club, liet bij Studio Voetbal weten weinig geloof te hebben in handhaving. "ADO heeft een procent of twee kans om erin te blijven. Het perspectief is er ook niet bij de club", zei Jansma.

"We kunnen ook gewoon optimistisch blijven. We hebben een moeilijk programma gehad. En vergeet niet dat we een punt hebben gepakt tegen AZ en gewonnen hebben van Vitesse. Ook Feyenoord-uit (4-2 verlies, red.) hadden we gewoon kunnen winnen."

Vanwege de coronapandemie kunnen de supporters niet door middel van spreekkoren of spandoeken in het stadion laten blijken wat zij van de situatie vinden. Dat betekent echter niet dat ze zich niet laten horen. Van Zweden heeft veel contact met de aanhang.

"Ik gun het alle mensen bij de club. Ze werken er zo ontzettend hard voor. Jol is ook gewoon een supporter en met de middelen die hij heeft, doet hij het goed. Die gasten werken veertien tot vijftien uur per dag. Jol doet dat ook nog eens gratis. Laten we er dan ook met z'n allen achter gaan staan. Mijn steun heeft hij."

Van Zweden is ervan overtuigd dat ADO ook echt de steun van de supporters mist in het stadion. Meer nog dan andere clubs. "Dan heb ik het niet over Ajax en PSV", legt Van Zweden uit. "Die hebben kwaliteit genoeg om ook zonder publiek wedstrijden te winnen."

"Maar bij ons kan het publiek echt een tegenstander gek maken. In de wedstrijd tegen FC Twente komen we terug van een 2-0 achterstand. Ik weet zeker dat we dat punt met het publiek in het stadion over de streep hadden getrokken. Nu verliezen we in de slotfase", kijkt hij terug op het met 4-2 verloren duel.

Vijf weken

Van Zweden, die ook lang mede-eigenaar was van het Engelse Swansea City, verwacht dat het allemaal goedkomt met zijn club. "Als we er over vijf weken nog steeds zo voor staan, ga ik mij pas echt zorgen maken. Je mag mij tegen die tijd weer bellen. Brood is in mijn ogen een geweldige coach. Loopt het niet, dan moet je je mouwen opstropen. Dat heb ik de afgelopen tijd te veel gemist."