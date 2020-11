Rutte: als je het me nu zou vragen geen versoepelingen met Kerst

Als je het hem nú op basis van de huidige cijfers zou vragen, denkt premier Rutte niet dat met de Kerst de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. "De cijfers zijn nog steeds zorgwekkend en nog niet zo positief als het leek bij de laatste persconferentie", zei hij na de ministerraad.

Maar Rutte benadrukte dat er nu nog geen knopen worden doorgehakt en dat het kabinet de komende dagen wil kijken hoe het verder gaat. Een besluit wordt pas genomen op 8 december.

De premier onderstreepte nog eens dat "we het zelf in de hand hebben" of er meer mogelijk is. Op de vraag of het niet onhandig is voor families dat ze niet weten waar ze met Kerst aan toe zijn, antwoordde hij dat we niet de luxe hebben om de normale planning te hanteren: "We moeten ons houden aan het ritme van de besluitvorming en het is nu niet nodig om te zeggen wat er gebeurt."