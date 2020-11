50Plus gaat verkiezingen in met 'ervaren kandidaten, met verstand van pensioenen'

In de top van de kandidatenlijst van 50Plus voor de Tweede Kamerverkiezingen staan veel mensen met ervaring op het gebied van pensioenen.

Na lijstrekker Liane den Haan, die nu nog directeur is van ouderenorganisatie ANBO, komen achtereenvolgens Raymond Brood, Ellen Verkoelen, Martin Nijkamp en Henk van Tilborg. Brood is partner bij een consultancy-bedrijf op het gebied van gezondheid, pensioenen en investeringen. Verkoelen is fractievoorzitter van 50Plus in Rotterdam en Nijkamp vervult een bestuursfunctie bij Robeco. Van Tilborg is fractievoorzitter in Tilburg. De leden van 50Plus moeten nog instemmen met de lijst.

Den Haan spreekt van inhoudelijk sterke en ervaren kandidaten. Zij vindt de kennis van pensioenen van groot belang bij de uitwerking van het pensioenakkoord. De pensioenen zijn een van de speerpunten van 50Plus.

Afsplitsing Krol

De partij haalde bij de vorige Kamerverkiezingen vier zetels, maar heeft er na de afsplitsing van partijleider Krol nog maar drie. 50Plus heeft te kampen gehad met veel interne strubbelingen. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, staat 50Plus op één tot drie zetels.

Krol gaat zelf de verkiezingen in met de "Lijst Henk Krol". Hij spreekt van een "vooruitstrevend conservatieve" partij, Gisteren presenteerde hij zijn verkiezingsprogramma. Hij is van plan de economie op één te zetten. Verder wil hij zich onder meer inzetten voor ondernemers, de bio-industrie aan banden leggen, de zeggenschap van de Europese Unie inperken en een bindend referendum invoeren.