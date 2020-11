'Man verdiende ton door regelen 'spookbussen' bij treinuitval'

Een man die vervangende bussen regelde als NS-treinen uitvielen heeft jarenlang samen met busbedrijven geld van de NS opgestreken voor bussen die niet werden ingezet. Dat meldt De Telegraaf op basis van FIOD-dossiers.

De man van 69, S., staat binnenkort voor de rechter. Hij had een nulurencontract bij een touringcarbedrijf dat hoofdaannemer was van twaalf andere busbedrijven. Inmiddels is hij ontslagen.

"Wanneer er door NS bijvoorbeeld twintig bussen werden gevraagd en ik er vijftien kon regelen, dan zei ik tegen het busbedrijf dat hij er zeventien moest opschrijven. Twee extra dus", biechtte hij volgens de dossiers eind vorig jaar op tegen de FIOD. De NS telde de bussen niet, maar betaalde de rekeningen wel.

Contanten

S. en het busbedrijf deelden de opbrengst van de 'spookbussen'. De meeste touringcarbedrijven hebben inmiddels een schikking getroffen met het OM of onderhandelen daarover, schrijft de krant.

Ook de zoon van S., die volgens De Telegraaf destijds bij de politie werkte, moet voor de rechter verschijnen. Hij zou een deel van het geld in contanten hebben opgehaald. In totaal zouden S. en zijn zoon in drie jaar tijd een kleine 100.000 euro voor de niet-ingezette bussen hebben ontvangen.

Controleerbaar

De NS zegt dat de bussen destijds niet werden geteld. "Dat is misgegaan. Maar onze mensen waren bezig om reizigers te helpen", zegt een woordvoerder. "Wij waren allang blij dat er meer bussen reden dan vooraf werd gezegd."

Inmiddels werkt het bedrijf op een andere manier. "Chauffeurs moeten bussen inchecken in een track & trace-systeem. Nu is het controleerbaar."