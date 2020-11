Warming-up: Schmidt looft 'tactisch sterke' Boscagli • Italiaanse traiteur rouwt om Maradona

Alex Morgan is al jaren de absolute superster van het Amerikaanse voetbal, en misschien ook wel van het mondiale vrouwenvoetbal. Sinds het WK van vorig jaar in Frankrijk deelt ze die status wel met Megan Rapinoe.

Maar Rapinoe is er vanavond niet bij als de Verenigde Staten het in Breda in een oefeninterland opnemen tegen Nederland, in een reprise van de WK-finale van 2019.

Dat Morgan zal spelen, staat buiten kijf. De vraag is wel hoelang, want de 31-jarige spits is op weg terug na een hectische periode zonder voetbal, waarin ze moeder werd en een lastminutetransfer naar Tottenham Hotspur maakte.

Superster Morgan is groter dan het team en groter dan het vrouwenvoetbal