Warming-up: Duim voor Nederland op coëfficiëntenlijst • Minuut stilte in eredivisie

Goedemorgen! Na de succesvolle Europese midweek voor het Nederlandse clubvoetbal, blikken we vooruit op het voetbalweekend.

Zo spelen de Oranjevrouwen vanavond in Breda een herhaling van de WK-finale tegen de VS, gaat de eredivisie verder met speelronde 10 en staan we uiteraard ook vandaag nog stil bij het overlijden van Diego Armando Maradona.