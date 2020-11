De toekomst van Oranje: de 20 grootste talenten van Nederland

Xavier Mbuyamba - NOS

De een heeft een terugslag en de ander beleeft zijn doorbraak. De een bewandelt het pad der geleidelijkheid en de ander gaat voor de overrompeling. De een blijft in Nederland, de ander gaat naar het buitenland. Ieder talent bewandelt zijn eigen weg naar de toekomst. Over enkele jaren weten we pas echt wie de mooiste carrière heeft en wie de beste keuzes heeft gemaakt. Dat er genoeg is om naar uit te kijken, bewijst de onderstaande lijst. Net als voorgaande jaren zet de NOS, met hulp van ervaringsdeskundigen uit het Nederlandse jeugdvoetbal, de twintig grootste Nederlandse voetbaltalenten onder de 20 jaar (geboren op of na 1 januari 2001) op een rij. Devyne Rensch (Ajax, 17 jaar) Eerder deze maand kreeg Devyne Rensch de Abdelhak Nouri Trofee voor het grootste talent van de Ajax-jeugdopleiding in het seizoen 2019/2020. Dat zegt wel wat. De verdediger treedt daarmee in de voetsporen van onder anderen Donny van de Beek (2015), Matthijs de Ligt (2016), Justin Kluivert (2017), Ryan Gravenberch (2018) en Naci Ünüvar (2019).

Devyne Rensch in actie voor Jong Ajax - Pro Shots

"Devyne is een veelzijdige verdediger", aldus Saïd Ouaali, van de jeugdopleiding in Amsterdam. "Wat hem een Ajax-verdediger maakt, is dat hij in balbezit ook goed is. Hij heeft een rustige persoonlijkheid. Dat is misschien ook een aandachtspunt voor de komende periode. Als centrale verdediger moet je ook bepaalde leiderschapskwaliteiten ontwikkelen." Xavier Mbuyamba (Chelsea, 18 jaar) Ook een verdediger. Op zijn zestiende brak Xavier Mbuyamba door bij MVV in de eerste divisie. Hij had de clubs voor het uitkiezen. De boomlange zoon van een Nederlandse moeder en Congolese vader viel voor de avances van Patrick Kluivert en FC Barcelona. Ondanks een Spaanse titel met Barça Onder 19 en meetrainen met Lionel Messi bij het eerste bleek de liefde na een jaar al over.

Xavier Mbuyamba in het shirt van MVV - Pro Shots

Door de coronacrisis werd het sportieve én financiële perspectief voor Mbuyamba (en voor diens zaakwaarnemer) penibel en besloot hij zijn vertrekwens in te dienen. Opnieuw stonden de clubs voor hem in de rij. De keus viel op Chelsea, dat hem het jaar ervoor ook al wilde hebben. In Londen moet Mbuyamba uitgroeien tot de 'nieuwe Virgil van Dijk', zoals de Engelse pers hem omschreef. Brian Brobbey (Ajax, 18 jaar) Dat Brian Brobbey niet voor niets de bijnaam Brobbeast heeft, weten we inmiddels wel. De spits van Ajax is ijzersterk. Maar met alleen fysiek red je het echter niet en Brobbey laat bij zijn eerste schreden in het betaalde voetbal zien meer in huis te hebben dan kracht.

Brian Brobbey in actie voor Jong Ajax - Pro Shots

Brobbey staat hoog op de topscorerslijst in de eerste divisie en scoorde ook bij zijn eredivisiedebuut tegen Fortuna Sittard. Onder anderen Johan Cruijff, Frank Rijkaard, Marco van Basten en Patrick Kluivert gingen hem voor in deze Ajax-traditie. "Een mooi rijtje", zei de Amsterdammer. Mohamed Taabouni (AZ, 18 jaar) Het is wachten op het moment dat Mohamed Taabouni ook zijn kunsten in de eredivisie mag vertonen. De technicus, inzetbaar als aanvaller of middenvelder, blijkt in de eerste divisie een meerwaarde voor Jong AZ, met dit seizoen al zeven goals. Door trainers en aanvoerders werd hij verkozen tot het beste talent van de eerste periode.

Mohamed Taabouni - Pro Shots

Taabouni heeft nog geduld, maar hoopt dit seizoen wel op een kans in het eerste elftal. De eerste stap is al gezet. Vanaf afgelopen zomer traint hij permanent met het eerste team. Ryan Gravenberch (Ajax, 18 jaar) Ryan Gravenberch behoeft geen introductie meer. Hij is misschien wel het grootste talent van zijn generatie. Eerder deze maand ontving de middenvelder van Ajax al zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal. Tot een debuut kwam het niet, maar als de Amsterdammer zo doorgaat, is hij een voorname kandidaat voor de EK-selectie.

Ryan Gravenberch tijdens een warming-up van Ajax in de Champions League - Pro Shots

Vorig seizoen ging het nogal eens over de slordigheden van Gravenberch, zijn omschakelmomenten en zijn verdedigende mankementen. Voor de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland had Gravenberch het over andere verbeterpunten, zoals het beter 'lezen' van een wedstrijd, het eerder aansluiten bij de aanvallers en meer scoren. Prompt bekroonde hij zijn sterke optreden met een prachtige goal, zijn eerste van het seizoen. Mohamed Ihattaren (PSV, 18 jaar) In november 2019 maakte Mohamed Ihattaren zijn veelbesproken keuze voor een interlandloopbaan voor Nederland. Zijn eerste selectie volgde eind augustus van dit jaar. Een debuut werd hem niet gegund door interim-bondscoach Dwight Lodeweges.

Mohamed Ihattaren tijdens het duel met Vitesse - Pro Shots

Evenals Gravenberch behoeft Ihattaren geen introductie. De parel van PSV heeft na zijn stormachtige start een moeilijk jaar achter de rug. Hij verloor zijn vader, zag zijn 'voetbalvader' Mark van Bommel vertrekken bij PSV en kreeg openlijk kritiek op zijn instelling. Het talent van de linkspoot staat buiten kijf. De bal ligt bij Ihattaren. Naoufal Bannis (Feyenoord, 18 jaar) Waar Naoufal Bannis begin vorig seizoen onder Jaap Stam al aan het grote werk mocht ruiken bij Feyenoord besloot Dick Advocaat Bannis en de overige jeugdige spelers op hun plek op Varkenoord te wijzen. Bannis verdween naar het tweede plan en gebruikte die periode om eens kritisch naar zichzelf te kijken.

Naoufal Bannis - Pro Shots

Door blessureleed van spitsen Robert Bozeník en Nicolai Jørgensen kwam de jeugdinternational dit seizoen toch weer boven en bewees hij zijn waarde met de winnende goal in blessuretijd bij FC Emmen. Na afloop kwam Advocaat naar Bannis toe. "Lekker jongen, je hebt het verdiend", zei de coach. "Je moet altijd in jezelf geloven", zei Bannis zelf. "Uiteindelijk wordt dat beloond." Kenneth Taylor (Ajax, 18 jaar) Dit hebben we eerder meegemaakt: twee topvoetballers geboren op dezelfde dag, zoals Ruud van Nistelrooij en Patrick Kluivert, geboren op 1 juli 1976. Ook twee toptalenten van Ajax kwamen op precies dezelfde dag ter wereld, Kenneth Taylor en Ryan Gravenberch, beiden geboren op 16 mei 2002.

Kenneth Taylor tijdens een wedstrijd voor Jong Ajax - Pro Shots

De wieg van Taylor stond in Alkmaar, die van Gravenberch in Amsterdam. Beiden zijn middenvelder, maar Taylor is een ander type en bovendien minder ver in zijn ontwikkeling dan Gravenberch. Taylor is vooral een controleur, een passer. Hij kan ook scoren, getuige zijn vier goals voor Jong Ajax dit seizoen, waarvan twee strafschoppen. Bovendien is hij een leiderstype, iemand die graag teamgenoten neerzet en als aanvoerder Europees kampioen werd met Oranje Onder 17. Myron Boadu (AZ, 19 jaar) Na twee verloren seizoenen door een knieblessure en een enkelbreuk brak Myron Boadu vorig jaar door als de spits van AZ. Hij scoorde 14 keer in 24 eredivisiewedstrijden. Als invaller tegen Estland maakte hij bovendien zijn Oranjedebuut, met een doelpunt.

Myron Boadu tijdens een warming-up van AZ in de eredivisie - Pro Shots

Tot een vervolg in het Nederlands elftal kwam het nog niet. Als voornaamste slachtoffer van de corona-uitbraak bij AZ moest Boadu dit seizoen pas op de plaats maken. Het moet wel heel raar lopen wil Boadu volgend jaar geen eindtoernooi spelen. Als het niet met het Nederlands elftal is, dan wel met Jong Oranje. Joshua Zirkzee (Bayern München, 19 jaar) Als Joshua Zirkzee enige tijd na zijn overgang van de jeugd van Feyenoord naar Bayern München een illusie armer weer was vertrokken bij de Duitse recordkampioen had niemand raar opgekeken. Zo kan dat gaan bij spelers die (te) vroeg naar het buitenland gaan. Zo ging het echter niet met Zirkzee.

Joshua Zirkzee viert een doelpunt voor Bayern München - Pro Shots

De jongensdroom van Zirkzee kwam uit met een doelpunt bij zijn Bundesligadebuut en daar voegde hij vorig seizoen nog drie belangrijke goals aan toe. Dit seizoen deed Zirkzee een stap terug naar Bayern München II in de Derde Bundesliga en klonk er kritiek. "Talent alleen is niet genoeg, het is belangrijk dat je ook eraan werkt", zei Bayern-trainer Hansi Flick. Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers, 18 jaar) Qua marktwaarde schaalt de website transfermarkt.com Myron Boadu (18 miljoen euro), Mohamed Ihattaren (18 miljoen), Ryan Gravenberch (11 miljoen) en Joshua Zirkzee (9 miljoen) in als waardevolste spelers in deze leeftijdscategorie. Wat betreft de werkelijke transferwaarde spant Ki-Jana Hoever tot nu toe de kroon.

Ki-Jana Hoever in een duel van Wolverhampton Wanderers in de Premier League - Getty Images

Bij gebrek aan perspectief bij Liverpool verhuisde de rechtsback afgelopen zomer voor meer dan tien miljoen euro naar Wolverhampton Wanderers. Bij Liverpool had hij met Trent Alexander-Arnold een van de beste rechtsbacks van de wereld voor zich. Bij de Wolves is hij de nummer twee op die plek achter de Portugees Nélson Semedo. De ex-jeugdspeler van Ajax speelde voor zijn nieuwe club tot nu toe twee wedstrijden in de Premier League. Melayro Bogarde (Hoffenheim, 18 jaar) Aan interesse geen gebrek voor Melayro Bogarde. Zijn contract bij Hoffenheim loopt volgend jaar af en de grote clubs van Europa azen op zijn handtekening. FC Barcelona, AC Milan en Ajax worden genoemd en daarmee zou de 18-jarige rechtsbenige verdediger in de voetsporen kunnen treden van zijn linksbenige oom Winston Bogarde.

Melayro Bogarde - EPA

Bogarde verruilde de jeugdopleiding van Feyenoord twee jaar geleden voor het Duitse Hoffenheim. Afgelopen zomer liet coach Alfred Schreuder hem debuteren in de Bundesliga. Net na zijn achttiende verjaardag werd hij daarmee de jongste Nederlander ooit op het hoogste Duitse niveau. Sontje Hansen (Ajax, 18 jaar) Sontje Hansen won de Gouden Schoen als topscorer van het WK Onder 17 vorig jaar in Brazilië. Zelfs Antoine Griezmann was onder de indruk, de Franse ster stuurde hem een berichtje. Na een goede start bij Jong Ajax in de eerste divisie mocht Hansen vorig jaar ook zijn eredivisiedebuut maken.

Sontje Hansen in actie voor Jong Ajax - Pro Shots

Op het stormachtige einde van 2019 volgde een stil 2020 voor Hansen. De vaardige aanvaller met een neusje voor doelpunten verlengde in september zijn contract bij Ajax tot medio 2023, in navolging van generatiegenoten Ryan Gravenberch, Naci Ünüvar, Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Jurriën Timber. Een volgende stap in zijn ontwikkeling liet, mede door de coronacrisis en een enkelblessure, nog op zich wachten. Naci Ünüvar (Ajax, 17 jaar) Ook Naci Ünüvar kende in 2020 een terugval. Het Zaanse talent van Ajax wordt al enkele jaren geprezen en toonde al aan over buitengewone gaven te beschikken. Zo noemden Spaanse media noemden hem een subliem talent "dat Johan Cruijff zou hebben betoverd" bij de opening van het Estadi Johan Cruyff en worden zijn karakteristieke passjes met buitenkant rechts op de Nederlandse televisie gretig herhaald.

Naci Ünüvar - Pro Shots

Dat Ünüvar en ook Hansen momenteel niet zo sprankelen is evident. "Je kunt het een terugslag noemen", zei Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag op Ajax TV. "Het ging allemaal erg snel vorig seizoen. Je hebt het corona-tijdperk en er komen nog blessures bij." "Het zijn zaken waar die spelers mee moeten dealen. Ze zijn op de weg terug en laten dat ook zien. Daar maak ik me absoluut geen zorgen over." Jayden Braaf (Manchester City, 18 jaar) Jayden Braaf maakte in 2018 de overstap van PSV naar Manchester City en stond sindsdien niet stil. Afgelopen seizoen werd hij met negen doelpunten in zestien competitiewedstrijden uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij Manchester City Onder 23. Daarmee kende Braaf een memorabel voetbaljaar, met ook al twee goals en een vierde plaats op het WK Onder 17, voor de rechtsbenige linksbuiten een bijzonder slot.

Jayden Braaf tijdens een wedstrijd van Manchester City Onder 18 - Getty Images

In Engelse media viel een vergelijking te lezen met Jadon Sancho. Niet alleen op basis van zijn voetbalkwaliteiten, maar ook omdat Braaf bij gebrek aan kansen in het eerste team dezelfde uitweg kan kiezen. Sancho vertrok in 2017 naar Borussia Dortmund. "Hij heeft geweldige kwaliteiten, maar we hebben nog zes, zeven spelers voor zijn positie", zei City-coach Pep Guardiola over Braaf. "We moeten geduld met hem hebben en kijken hoe hij zich ontwikkelt." Ian Maatsen (Chelsea/Charlton Athletic, 18 jaar) Na Bannis, Bogarde, Brobbey, Hansen, Hoever, Rensch, Tabouni, Taylor en Ünüvar de tiende speler uit de kampioenengroep van het EK Onder 17 van 2019. Ian Maatsen kwam via de jeugdopleidingen van Feyenoord en Sparta in 2015 bij PSV terecht. In Eindhoven zagen ze voor hem toekomst in het eerste elftal, maar Maatsen had andere plannen. Ook Chelsea zag toekomst in de linkspoot, die als verdediger en middenvelder uit de voeten kan.

Ian Maatsen tijdens een training van Charlton Athletic - Getty Images

Maatsen koos in 2016 voor de oversteek. Zijn jongensdroom was immers spelen in de Premier League. Dit jaar verlengde hij zijn contract bij Chelsea tot medio 2024 en werd hij om ervaring op te doen voor een seizoen verhuurd aan Charlton Athletic in de League One. Bij de subtopper op het derde Engelse niveau heeft hij een basisplaats als linksback. Mikki van Sas (Manchester City, 16 jaar) De benjamin van de lijst. Als Oranje een keepersprobleem heeft, heet de oplossing van morgen Mikki van Sas. Een complete keeper die uitblinkt in het meevoetballen en de één-tegen-één. Misschien wel het grootste keeperstalent van Nederland kon afgelopen zomer naar Ajax, FC Barcelona en Manchester United, maar koos voor Manchester City.

Keeper Mikki van Sas in actie voor Manchester City Onder 18 - Getty Images

Daar baalde Ajax behoorlijk van en Utrecht had gemengde gevoelens. Van Sas zag meer in het verhaal van City dan in het verhaal van Ajax en de ambities van Van Sas waren voor FC Utrecht te groot. De doelman heeft grote plannen. "De Champions League winnen, wereldkampioen worden en de beste keeper van de wereld worden", zei hij in het Algemeen Dagblad. Youri Regeer (Ajax, 17 jaar) Youri Regeer verruilde de jeugdopleiding van ADO Den Haag in 2017 voor die van Ajax en maakte in Amsterdam een sterke groei door. Vorig jaar mocht hij mee naar het WK onder 17 en was hij na de eerste wedstrijd zelfs basisspeler. In Brazilië speelde hij als middenvelder en centrale verdediger en ook bij Ajax toonde hij zijn veelzijdigheid. Zo maakte Regeer als rechtsbuiten een hattrick tegen Valencia in de Youth League.

Youri Regeer in actie voor Jong Ajax - Pro Shots

Regeer is een echte teamspeler, een intelligente voetballer die vaak de juiste keuze maakt. Doorgaans krijgt hij wat minder aandacht dan enkele teamgenoten. Waar Hansen en Ünüvar dit jaar nog niet overtuigen, is Regeer bezig aan een stabiel seizoen met Jong Ajax in de eerste divisie. De middenvelder startte alle wedstrijden in de basis. Micky van de Ven (FC Volendam, 19 jaar) Met Micky van de Ven heeft FC Volendam weer een speler in handen die naar de nationale top kan groeien. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ werden al aan de verdediger gelinkt. En met Mino Raiola als zaakwaarnemer zet Van de Ven zelf ook hoog in.

Micky van de Ven tijdens een wedstrijd van FC Volendam - Pro Shots

De linkspoot is in goede handen bij trainer Wim Jonk, die als speler van Volendam de stap naar Ajax en Oranje maakte. Overigens is Van de Ven geen Volendammer zoals Jonk. De verdediger werd geboren in het Noord-Hollandse Wormer en stapte in 2013 van WSV '30 over naar de jeugdopleiding van FC Volendam. Xavi Simons (Paris Saint-Germain, 17 jaar) Hoeveel volgers heeft Xavi Simons ook alweer op Instagram? Wel, 2,7 miljoen inmiddels. En ja, hij heeft een sponsordeal met Nike, en verruilde FC Barcelona afgelopen zomer voor een lucratief contract bij Paris Saint-Germain. Dat kan geen andere jongen van 17 jaar zeggen.

Xavi Simons tijdens een duel van Paris Saint-Germain - Pro Shots

Interessanter is hoe Simons presteert in Parijs en dat valt tot nu toe niet tegen. De middenvelder speelt zijn wedstrijden voor PSG Onder 19 en maakte in een oefenwedstrijd in augustus zijn officieuze debuut in het eerste en zat ook al op de bank in de Ligue 1. Ook dat kunnen niet veel jongens van 17 zeggen.