Duizend hooligans verwacht bij verboden coronaprotest Utrecht: noodbevel en veel politie

Bij een verboden protest tegen coronamaatregelen in Utrecht worden vanmiddag duizend voetbalhooligans verwacht. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Waarnemend burgemeester Den Oudsten heeft een noodbevel afgekondigd. In de stad is veel politie op de been, rond het Jaarbeursplein zijn hekken neergezet.

Het noodbevel houdt in dat de binnenstad niet toegankelijk is voor "al degenen die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die deel willen nemen aan de verboden demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren."

Voor wie niet in Utrecht woont en bovengenoemde kenmerken vertoont, is de hele stad verboden gebied.

Politiebusjes, paarden en hekken

Bij de Jaarbeurs staan tientallen politiebusjes geparkeerd. Ook staan daar politiepaarden klaar. Bij de afritten van de snelwegen rond de stad zijn busjes van de mobiele eenheid gezien.

De hekken staan bij de uitgang van het station en bij de toegangswegen naar het plein. De hogere hekken zijn voorzien van witte folie, zodat er niet doorheen kan worden gekeken. Ook staan er onderaan de trappen en roltrappen lagere hekken.