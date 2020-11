Superster Morgan is groter dan het team en groter dan het vrouwenvoetbal

Alex Morgan met de trofee van het WK voetbal - Pro Shots

Alex Morgan is al jaren de absolute superster van het Amerikaanse voetbal, en misschien ook wel van het mondiale vrouwenvoetbal. Sinds het WK van vorig jaar in Frankrijk deelt ze die status wel met Megan Rapinoe. Maar Rapinoe is er vanavond niet bij als de Verenigde Staten het in Breda in een oefeninterland opnemen tegen Nederland, in een reprise van de WK-finale van 2019. Dat Morgan zal spelen, staat buiten kijf. De vraag is wel hoelang, want de 31-jarige spits is op weg terug na een hectische periode zonder voetbal, waarin ze moeder werd en een lastminutetransfer naar Tottenham Hotspur maakte.

De statistieken van Morgan zijn ongekend, met 107 doelpunten in 169 interlands. Ook haar erelijst mag er zijn, met olympisch goud in 2012 en de wereldtitels in 2015 en 2019 als hoogtepunten. Op clubniveau is ze vooral in de Verenigde Staten actief geweest, op een seizoen bij Olympique Lyonnais na waar ze - ondanks veel blessureleed - in 2017 de Champions League op haar palmares kon schrijven. Killersinstinct "Alex is een superster. Dat was ze al in de Amerikaanse jeugdteams en die status is ze nooit meer kwijtgeraakt", aldus sportjournalist Steven Goff van de Washington Post. "Er is geen voetballer die qua populariteit in de VS aan haar kan tippen." Morgan heeft haar status voornamelijk te danken aan haar killersinstinct. "Ze is een dynamische speelster met een combinatie van snelheid, creativiteit en het vermogen om altijd haar kansen te benutten", zegt Goff. "Ze is een echte doelpuntenmaker en daar houden de mensen van." Vorig jaar verloor Nederland in de WK-finale van de Verenigde Staten. Vanavond treffen beide teams elkaar in Breda voor een oefenwedstrijd.

Morgan is niet alleen populair bij het grote publiek, maar ook bij grote merken. "Voor het WK voetbal had Morgan alle grote commerciële deals en stond ze op alle billboards", aldus NOS-correspondente Suse van Kleef, kenner van het vrouwenvoetbal. "Ze is sportief een van de blikvangers, maar ze is ook commercieel enorm goed te verkopen en daar houden grote merken van." FIFA 16 Zo figureerde Morgan in diverse grote reclamecampagnes, stond ze als eerste vrouw op de cover van voetbalgame FIFA 16, is ze een graag geziene gast in de roemruchte badpakkenspecial van Sports Illustrated, kwam ze als tekenfilmfiguurtje langs in The Simpsons en speelde ze - samen met onder anderen Jennifer Lopez en Ellen Degeneres - een rol in een videoclip van Maroon 5. Het tekent de sterrenstatus van Morgan, die en passant ook nog een vierdelige boekenserie voor de jeugd schreef over vier voetballende vriendinnen. "Om jonge meisjes te inspireren en om mijn liefde voor voetbal te vieren", aldus de schrijfster.

Na het succesvolle WK van 2019 werd alles anders voor Morgan. Een maand na de WK-finale speelde ze haar laatste wedstrijd, daarna raakte ze in verwachting. "Daarin is ze ook een voorloper, dat ze midden in haar carrière zwanger werd", aldus Van Kleef. "Ze wilde voor de Olympische Spelen in Tokio terug zijn, maar ze heeft veel langer de tijd gekregen." In mei werd Morgan moeder van een dochter. Vervolgens werd haar terugkeer op het veld belemmerd door de coronacrisis, die in de Verenigde Staten nog heviger is dan in Europa. Eind augustus meldde ze zich weer bij haar club Orlando Pride, maar meteen sloeg de twijfel toe. Want voetballen leek er in de VS voorlopig niet in te zetten. Twee weken later zat ze halsoverkop in het vliegtuig naar Londen om een contract te tekenen bij Tottenham Hotspur, vier dagen voor het sluiten van de transferdeadline.

Veel clubs waren al voorzien van een goede centrumspits, maar Morgan had snel beet bij Tottenham Hotspur. Vier collega-internationals stapten ook over naar de sterke Engelse competitie: Sam Mewis en Rose Lavelle tekenden bij Manchester City, Tobin Heath en Christen Press bij Manchester United. Morgan ging als enige Amerikaanse speelster naar Londen. "Blijkbaar heb ik de memo gemist dat iedereen het vliegtuig naar Manchester moest nemen", sprak ze gevat. 9,3 miljoen volgers Voor Tottenham Hotspur is de komst van Morgan uit het oogpunt van marketing in ieder geval een meesterzet. "Ze heeft in haar eentje meer volgers op Instagram dan Tottenham Hotspur zelf", aldus Van Kleef. Ter vergelijking: Alex Morgan heeft 9,3 miljoen volgers, de club 9,2 miljoen. De vrouwentak van de Spurs moet het doen met 384.000 volgers.