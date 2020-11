Wekdienst 27/11: Bezorgdrukte Black Friday • Proces Antwerpen om verijdelde aanslag

wekdienst - ANP | NOS

Goedemorgen! In Antwerpen begint het proces tegen een Belgisch-Iraans koppel dat in 2018 een grote aanslag wilde plegen, volgens de aanklagers in opdracht van Teheran. En het wordt druk in de (web)winkels, want het is Black Friday. Plaatselijk breekt de zon door, maar er zijn ook regio's waar het vandaag grijs blijft en soms wat miezert. Het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden en er staat niet veel wind. In het weekeinde blijft het droog en neemt de kans op zon toe. Wel wordt het wat kouder.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vandaag begint in Antwerpen het proces tegen een Belgisch-Iraans koppel dat in Parijs een grote aanslag wilde plegen, volgens de aanklagers in opdracht van Teheran. Er waren ook veel Nederlandse Iraniërs op de bijeenkomst die het doelwit was.

In het Rijksmuseum wordt een houten dwarsfluit uit de vroege zestiende eeuw gepresenteerd. De 'Fluit van Warder' werd in 2017 in een scheepswrak ontdekt door een archeologisch duikteam. Het is de oudst bekende fluit van Nederland.

En het is Black Friday, de start van het drukke seizoen voor (web-)winkels, Door corona is het dit jaar voor distributiecentra en pakketbezorgers nog eens extra hectisch. Wat heb je gemist? Een versoepeling van de coronaregels voor kerst, zit er, zoals het er nu naar uitziet, niet in. Daarvoor ligt het aantal besmettingen te hoog, zegt RIVM-directeur infectieziektenbestrijding Jaap Van Dissel in Nieuwsuur. "Als je met elkaar Kerst gaat vieren, kan dat een katalysator zijn voor verdere verspreiding. En dan komt ook nog Oud en Nieuw bijna een week later. Dan verwacht je dat iedereen die met Kerst besmet is geraakt, dat tijdens Oud en Nieuw verder verspreidt", zegt Van Dissel. De RIVM'er is optimistischer over het voorjaar, als coronavaccins beschikbaar komen. Op 8 december maakt het kabinet de definitieve regels voor Kerstmis bekend.

Ander nieuws uit de nacht: 'Conflict in cokemaffia: dodenlijst met 18 namen': de Rotterdamse recherche stuitte in een lopend onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel op een dodenlijst met achttien namen, meldt NRC. Eén van de mensen die op die lijst zou staan, werd afgelopen mei vermoord.

Australische leger wil 13 militairen ontslaan om Afghanistan-rapport: uit een rapport bleek dat Australische commando's in Afghanistan 39 ongewapende Afghaanse gevangenen hebben geëxecuteerd. Ze worden ontslagen tenzij ze kunnen bewijzen dat hen niks te verwijten valt.

Vorige week 350 mensen meer overleden dan normaal: dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze zogenoemde oversterfte kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de tweede coronagolf. En dan nog even dit: Na bijna duizend jaar is een Oostenrijkse dorpje van naam veranderd. In het plaatsje Fucking waren ze het zat te zijn opgescheept met een naam die in het Engels een veelgebruikt scheldwoord is. Daarnaast werd het plaatsnaambord met enige regelmaat gestolen en poseerden veel mensen - al dan niet naakt - voor foto's bij het bord. De naam van het dorpje is nu omgedoopt in Fugging.

