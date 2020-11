Verstappen kan er nog drie winnen, maar het is mosterd na de maaltijd

Max Verstappen bij een persconferentie - AFP

Het Formule 1-seizoen gaat de komende weken, met drie avondraces in het Midden-Oosten, geheel in stijl als een nachtkaars uit. Er staan alleen nog troostprijzen op het spel. Ook voor Max Verstappen. Hij kan Valtteri Bottas, die 27 punten meer heeft verzameld, nog verdringen van de tweede plek in de WK-stand, maar dat boeit hem amper. "Of ik tweede of derde eindig, maakt me niks uit. Ik vind het belangrijker om drie goede resultaten neer te zetten. Als dat lukt, ben ik tevreden." Verstappen boekte dit seizoen slechts één grand-prixzege, maar noemt 2020 nog steeds zijn beste Formule 1-seizoen. "Dat ik er maar eentje heb gewonnen, zegt niks. Je moet zo'n oordeel niet baseren op overwinningen, maar kijken naar prestaties. En ik presteer dit jaar beter dan in 2019."

Vreugde bij Red Bull op Silverstone: Max Verstappen wint de race - EPA

De statistieken tonen het aan: Verstappen scoorde aan de lopende band podiumplekken. Dipjes waren er nauwelijks, al doet de recente uitglijder nog wel pijn. In Turkije ging het mis, nota bene in een regenrace. Spekglad asfalt levert doorgaans bij uitstek het script op waarin Verstappen de hoofdrol opeist, maar de 23-jarige coureur kwam in Istanbul na twee spins teleurstellend als zesde over de streep. "Dat was balen. Niet alleen voor mij, maar voor alle teamleden. Het ging in de trainingen geweldig. We gingen voor de winst, maar alles mislukte. Een rampzalige race. Echt zo'n dag waarop alles fout gaat."

GP Turkije: Verstappen in de achtervolging op Pérez - AFP

Door de schuivers verloor Verstappen aansluiting met de koplopers, maar geknoei tijdens een pitstop maakte hem vleugellam. "Ik reed met een nieuwe voorvleugel en als je die wilt afstellen, moet je de schroeven andersom draaien dan normaal. Het is dus scheefgelopen met de afstelling. Miscommunicatie. Het zal niet meer gebeuren." Zin om verder terug te blikken heeft Verstappen niet. "Ik kan er niets aan veranderen. Die dingen gebeuren. Gelukkig heb ik veel goede raceweekends gehad." Onaantastbaar Tijd voor eerherstel op het circuit waar hij nog weinig aansprekende resultaten heeft neergezet: Bahrein. "Het zou fijn zijn om hier voor het eerst op het podium te staan. Natuurlijk wil ik winnen en daar moet je altijd voor gaan, maar resultaten uit het verleden tonen aan dat we hier niet veel kans maken." Eigenlijk is het het hele jaar hetzelfde liedje: Verstappen is veel sneller dan teamgenoot Alex Albon, de concurrentie - inclusief Ferrari - is geen partij, maar Mercedes blijft onaantastbaar. "Dat wist ik eigenlijk na de eerste race al. Het gat was groot en het was meteen duidelijk dat de titel er waarschijnlijk weer niet in zat."

Max Verstappen tijdens een Formule 1-race dit jaar - AFP

Waar ging het fout? Waar mist Red Bull Racing stootkracht? Verstappen kan er de vinger niet op leggen. "Als het iets simpels was, hadden we het wel opgelost. We maken progressie, maar Mercedes ontwikkelt ook gewoon door. Het is moeilijk aan te geven waar het precies ligt." Verstappen kan wel in vijf woorden uitleggen wat hij nodig heeft om Lewis Hamilton van een achtste wereldtitel te houden. "Meer grip en meer vermogen." Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch heeft de Red Bull-rijder er vertrouwen in dat hij Mercedes in de resterende races kan aanvallen. "Er zaten in Turkije nieuwe onderdelen op mijn auto en die werkten prima. Ik ga gewoon doen wat ik altijd doe: het beste eruit halen. Als dat lukt, kom je in 2021 lekkerder uit de startblokken." Topstrateeg Wheatley ontbreekt Tegenslag is het ontbreken van Red Bulls topstrateeg Jonathan Wheatley. De sportief directeur van Verstappens renstal is vanwege een positieve coronatest niet op het circuit. "Hij is lastig te vervangen, maar we proberen zijn taken zo goed mogelijk te verdelen. Ik denk dat het geen effect heeft op het eindresultaat." Wie Verstappens teamgenoot wordt in 2021, is ondertussen nog steeds een raadsel. De Duitser Nico Hülkenberg zit geduldig in de wachtkamer. "Ik hoor niks. Het is erg stil."

Nico Hülkenberg en Max Verstappen (rechts) tijdens een persconferentie voor de GP van Japan - AFP