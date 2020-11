Duitsland boven de miljoen besmettingen • Eerste coronageval op Samoa-eilanden

Het eilandstaatje Samoa heeft, bijna negen maanden nadat de Wereldgezondheidsorganisatie het coronavirus officieel tot pandemie had verklaard, het eerste besmettingsgeval vastgesteld. Volgens The Guardian gaat het om een 70-jarige Samoaan die vanuit Melbourne, Australië naar de hoofdstad Apia in Samoa was gereisd met een repatriëringsvlucht. Hij kwam aan op 13 november.

"We bevestigen dat we een positief geval hebben na alle 274 passagiers te hebben getest. Hun quarantaineperiode eindigt morgen", zei de baas van het Samoaanse gezondheidsministerie op een persconferentie.

De 70-jarige patiënt is in isolatie geplaatst in een ziekenhuis. Hij heeft een onderliggende aandoening, maar vertoont geen symptomen. Zijn vrouw is negatief getest.

Eerder deze week was verwarring ontstaan over de vraag of Samoa een coronabesmetting had vastgesteld. Een matroos die op dezelfde vlucht zat testte aanvankelijk positief, maar dat testresultaat bleek later niet met zekerheid vast te stellen.