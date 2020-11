België beperkt 'knuffelcontact' met Kerst • RIVM: gedrag veranderd door corona

In Spanje is het aantal hotels dat te koop wordt aangeboden in zes maanden met 19 procent toegenomen, meldt huizensite Idealista. De Spaanse economie is zwaar getroffen door het uitblijven van toeristen vanwege de coronamaatregelen.

Op de Balearen, de eilandengroep waartoe Ibiza en Mallorca behoren, is de stijging het sterkst. Daar nam het aantal hotels dat in de verkoop staat van maart tot en oktober toe met 84 procent. In Andalusië was dat 45 procent. In totaal stonden volgens de site vorige maand in Spanje 557 hotels te koop, 114 daarvan in Andalusië en 101 in Catalonië.

Bijna een derde van de hotels in Spanje is vorige maand gesloten, blijkt volgens Idealista uit data van het Spaanse statistiekbureau. Die maand was het aantal boekingen 83 procent lager dan dezelfde maand vorig jaar.