350 mensen meer overleden dan normaal • Keizer Japan schrapt nieuwjaarsgroet

Een korte, maar hevige brand in een kliniek voor coronapatiënten in India heeft het leven gekost aan zeker vijf mensen. 28 andere patiënten raakten gewond.

De brand brak in de vroege ochtend uit op de intensivecare-afdeling van het ziekenhuis in Rajkot, een stad in het westen van het land. Binnen een half uur had de brandweer het vuur geblust.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Sommige slachtoffers met brandwonden zijn naar een ander ziekenhuis in Rajkot gebracht.