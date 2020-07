Gebruik speed op Goeree-Overflakkee vier keer zo hoog als in Amsterdam

Op Goeree-Overflakkee zijn veel hogere concentraties amfetamine (speed) in het rioolwater gevonden dan in steden als Amsterdam, Barcelona of Milaan. Met een gemiddelde van 583 milligram drugsresten per dag per 1000 inwoners, wordt op het Zuid-Hollandse eiland naar verhouding bijna vier keer zoveel gebruikt als in Amsterdam.

Dat blijkt uit een eerste groot onderzoek van het rioolwater op vijf locaties op Goeree-Overflakkee, waarvan de resultaten gisteravond zijn gepresenteerd.

Burgemeester Ada Grootenboer is geschrokken en spreekt over een "breed maatschappelijk probleem". "We willen voorkomen dat mensen aan drugs beginnen, maar we willen ook aanpakken wat we nu zien. En we willen meer duidelijkheid over waar het dan precies zit", zegt ze bij Rijnmond. De gemeente gaat met alle betrokken organisaties op het eiland kijken hoe het probleem kan worden aangepakt.

Om te kijken of dat werkt wil de burgemeester het onderzoek naar afvalwater over vier jaar herhalen.

Moedige moeders

Het onderzoek komt niet uit de lucht vallen. De vrijwilligersvereniging Moedige Moeders maakt zich al jaren zorgen over het drugsgebruik onder jongeren en drong erop aan. Tot nu toe liet de de GGD jongeren vragenlijsten invullen, maar dat leverde geen betrouwbare resultaten op. Daarom vroeg de gemeente onderzoeksinstituut KWR om het rioolwater te analyseren, net zoals dat al jaren rond tal van grote(re) steden gebeurt.

Uit het onderzoek blijkt dat het eiland als het om speedgebruik per 1000 inwoners gaat boven aan de lijst van onderzochte gemeentes in Nederland staat. De concentraties meth, mdma, cocaïne en cannabis in het rioolwater op Goeree-Overflakkee zijn veel lager en lijken op de niveaus bij andere gemeenten.

Sterk water en speed

"Ik denk dat we allemaal onze ogen hebben gesloten voor dit probleem", reageert een inwoonster van Middelharnis. "Het drugsgebruik is hier hoog. Of het speed of wat anders is, daar ben ik niet in thuis. Maar drugsgebruik is wel gebruikelijk onder de jeugd, helaas. Waarschijnlijk uit verveling. Ze hebben hier niet veel meer te doen."

Dat is ook het beeld dat oprijst uit een reportage die Rijnmond twee jaar geleden maakte. Daarin vertelden jongeren openlijk over hun drugsgebruik. "Sommigen gebruiken 'sterk water'", zei een jongen die zich Michel noemt.

Hij laat een waterflesje zien met een onbekende vloeistof. "Ja, dat is alcohol. 85 procent. Dat maak ik zelf. Wij noemen het doppen, soms met een lijntje speed voor als het te hard gaat. Voor mij hoort dat erbij."