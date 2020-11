'Conflict in cokemaffia: dodenlijst met 18 namen'

De Rotterdamse recherche is in een lopend onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel gestuit op een dodenlijst met achttien namen, meldt NRC. Een van de mensen die erop zou hebben gestaan, een 25-jarige Rotterdammer, werd in mei vermoord.

De dodenlijst is volgens NRC het gevolg van een nieuw conflict in de Nederlandse onderwereld. Binnen de groepering van verondersteld cocaïnekopstuk Roger P., ook bekend als Piet Costa, zou begin dit jaar onenigheid over geld zijn uitgebroken.

Een Iraniër die drugsgeld voor P. beheerde vanuit Dubai zou daarvan 100 miljoen euro hebben gestolen, waarna P. hem als vergelding enige tijd zou hebben ontvoerd. De Iraniër stelde daarop volgens NRC samen met een aantal handlangers een dodenlijst op, met daarop onder anderen de naam van P. Ook een officier van justitie die in het verleden betrokken was bij een onderzoek naar de Iraniër zou een beoogd slachtoffer zijn.

Martelcontainer

De man die op 10 mei in Rotterdam werd vermoord, was een vertrouweling van Roger P., weet NRC. Hij werd 's avonds op straat doodgeschoten, volgens getuigen met automatische wapens.

P. zelf zit sinds juni in de gevangenis. Dat is niet alleen omdat hij betrokken zou zijn bij cocaïnesmokkel, maar hij wordt ook gezien als brein achter de martelcontainer die is ontdekt in Wouwse Plantage. Bronnen zeggen tegen NRC dat de container was bedoeld voor onder anderen de Iraniër met wie P. in conflict is geraakt.