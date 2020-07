Jakobsen begint zondag aan deel 2 van wielerseizoen: de kermiskoers van Rotselaar

"Het is niet de grootste koers van de wereld, maar wel de eerste na een bizarre tijd", aldus Jakobsen. De 23-jarige sprinter zal nog wel voorzichtig zijn in zijn eerste wedstrijd sinds 8 maart. "Het zijn geen standaardwedstrijden. Kermiskoersen worden vaak gebruikt om te trainen, renners vliegen erin zonder vorm van ploegentactiek."

De laatste koers voor de coronacrisis waaraan hij deelnam, wist Jakobsen te winnen. In de GP Monseré kwam de Nederlander als eerste over de streep. "Je voelde al wel dat er iets aan zat te komen, maar dat het zo lang zou duren voordat er weer gefietst kon worden had ik niet verwacht."

De winnaar van twee etappes in de Vuelta a España in 2019 probeerde zijn conditie op peil te houden in de periode dat er geen koersen georganiseerd werden. "Het was vooral zaak mentaal fris te blijven. We wisten dat het seizoen, als het weer op gang zou komen, nog lang zou gaan duren."