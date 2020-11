Sterk AZ vergeet te scoren tegen Real Sociedad

En dat bleek in Alkmaar, waar de thuisploeg in fases een prima indruk achterliet tegen de huidige koploper in La Liga. Sociedad, met ex-Willem II'er Alexander Isak, maar zonder de geblesseerde David Silva, werd meermalen in verlegenheid gebracht.

Na het kansloze optreden begin deze maand in Spanje, waarbij AZ met een 1-0 nederlaag nog goed wegkwam, zinden de Alkmaarders op revanche. Veel slechter dan in San Sebastián kon het volgens trainer Arne Slot niet.

AZ heeft in groep F van de Europa League prima weerwerk geboden aan Real Sociedad. In een wedstrijd waarin de beste kansen voor de Alkmaarders waren, bleven doelpunten uit: 0-0.

Tegen het einde van de eerste helft, nadat Adnan Januzaj eerder een kans had gemist namens de bezoekers, schoot Teun Koopmeiners via een Spaans been en keeper Alex Remiro over. Een gekrulde trap van Calvin Stengs zeilde net naast.

Ook na rust joeg het fris ogende AZ op de 1-0. Jesper Karlsson zag zijn inzet via Joseba Zaldua in het zijnet belanden, Dani de Wit kopte de bal in kansrijke positie recht op Remiro af en Koopmeiners knalde keihard op de lat.

Schreeuw om strafschop

Sociedad hield stand en deelde af en toe speldenprikjes uit. Mikel Oyarzabal schreeuwde om een penalty na een vermeende overtreding van Pantelis Hatzidiakos, maar de Noord-Macedonische arbitrage zag er niets in.

In de slotfase keerde AZ-doelman Marco Bizot een vrije trap van Willian José. De ploeg van Slot kreeg nog een mogelijkheid, maar op aangeven van invaller Myron Boadu kopte een andere invaller, Zakaria Aboukhlal, over.

Bekijk hieronder de reacties van Arne Slot en Calvin Stengs: